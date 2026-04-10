ZZS aicina Švinku nekavējoties sniegt detalizētu un patiesu informāciju par situāciju “airBaltic”
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valde aicina satiksmes ministru Ati Švinku nemaldināt valdību un Saeimu saistībā ar situāciju nacionālajā aviokompānijā “airBaltic” un sniegt skaidras atbildes, kā uzņēmums izmantos valsts sniegto īstermiņa aizdevumu un kādas ir tā spējas šo aizdevumu atdot, ziņo ZZS preses sekretāre Dace Līce.
Tiek ziņots, ka ZZS valde aicina satiksmes ministru Švinku nekavēties un līdz pirmdienas, 13.aprīļa, plkst. 12.00, sniegt atbildes pēc būtības gan uz ZZS iepriekš uzdotajiem jautājumiem par situāciju “airBaltic” un tā pieprasīto īstermiņa aizdevumu: kā tas tiks izmantots un kā uzņēmums plāno šo aizdevumu līdz šā gada augustam atmaksāt valstij, gan uz Valsts kontroles šīs nedēļas atzinumā norādīto attiecībā uz atbalsta sniegšanu “airBaltic”.
Sniedzot skaidru un patiesu izvērtējumu, ZZS ieskatā, satiksmes ministram ir jāuzņemas atbildība par to, lai valsts piešķirtais aizdevums tiek izlietots atbilstoši mērķim un noteiktajā termiņā – šā gada augustā - atgriezts valsts budžetā.
Tiek skaidrots, ka no līdz šim sniegtā satiksmes ministra Švinkas skaidrojuma nav gūta pārliecība, ka 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevums atrisinās “airBaltic” finansiālās problēmas pēc būtības.
“ZZS ir saņēmusi Valsts kontroles atzinumu, kurš pilnībā sakrīt ar ZZS paustajiem argumentiem un norāda uz ļoti augstu risku par plānotā finansējuma neatgūšanu, vienlaikus Valsts kontrolei akcentējot satiksmes ministra sagatavotā lēmumprojekta par atbalsta sniegšanu “airBaltic” prettiesisko dabu, par ko atbildība jāuzņemas satiksmes ministram”, uzsver ZZS valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Augulis.
ZZS dalās, kas Valsts kontrole jau iepriekš publicēja ieteikumus saistībā ar valsts Covid 19 laikā veikto ieguldījumu “airBaltic”, secinot, ka valsts īstenotā uzraudzība pēc ieguldījumu veikšanas nav bijusi pietiekama, īpaši attiecībā uz stratēģiski nozīmīgiem lēmumiem, un Ministru kabinetam iesniegtajos informatīvajos ziņojumos pārsvarā tika sniegts optimistisks uzņēmuma situācijas vērtējums.
ZZS uzsver, ka Valsts kontrole pērn uzsvēra, ka turpmāki ieguldījumi uzņēmumā bez visaptverošas biznesa plāna dzīvotspējas un ilgtspējas izvērtēšanas nav atbalstāmi, jo esošais modelis nespēj nodrošināt saistību atpelnīšanu un valsts līdzekļi tiek izmantoti īstermiņa naudas plūsmas uzturēšanai.
ZZS aicina satiksmes ministru Švinku sniegt skaidru un datos balstītu atbildi, kā “airBaltic” no savas saimnieciskās darbības ienākumiem spēs atmaksāt investoriem spēkā esošo aizņēmumu 380 miljonu eiro apmērā un papildus vēl procentu izdevumus. Tāpat ZZS vēlas skaidrojumu, kāpēc šis aizņēmums vēl nav atmaksāts.
“Nav pieļaujams, ka, turpinot satiksmes ministra A.Švinkas līdz šim īstenoto politiku attiecībā uz “airBaltic” uzraudzību, valsts budžetam tiktu nodarīti vairāk nekā 500 miljonu eiro zaudējumi, ja valstij nāksies uzņemties “airBaltic” līdz šim neizpildītās saistības”, norāda Augulis.