Lidojums uz nezināmo: aviokompānija atklāj galamērķi tikai pēc pacelšanās
Iedomājieties: jūs iekāpjat lidmašīnā un nemaz nezināt, uz kuru valsti lidosiet. Tādu pieredzi piedzīvoja dalībnieki "Wizz Air" slepenajā ceļojumā – galamērķi viņiem atklāja tikai lidojuma laikā.
Pagājušajā pavasarī sākās kampaņa "Let's Get Lost", kuras nosacījumu ietvaros 22 konkursa uzvarētāji kopā ar saviem pavadoņiem devās ceļojumā uz valsti, par kuru iepriekš nezināja. Lidojums notika uz aviokompānijas rēķina.
Pirms ceļojuma dalībniekiem piedāvāja tikai piecus iespējamos galamērķus: Moldova, Bosnija un Hercegovina, Lietuva, Armēnija vai Albānija. Taču pat kāpjot lidmašīnā, viņi nezināja, kura no tām būs galīgais mērķis. Viņiem tika sniegta vien vispārīga informācija par laika apstākļiem.
Kad lidojums bija jau ilgāks par trīs ar pusi stundām, radās aizdomas, ka maršruts ved uz Armēniju. Drīz to apstiprināja paziņojums lidmašīnas salonā, un kabīne eksplodēja aplausos.
Sestdienas vakarā viņi nosēdās Armēnijas galvaspilsētā Erevānā. Pilsētas centrs bija pilns dzīvības: ielās norisinājās koncerti, kafejnīcas bija pārpildītas, un gaisā valdīja patīkama vasaras rosība.