Bizness un ekonomika
Šodien 10:09
Lietoto apģērbu platformas "Vinted" ieņēmumi pērn pieauguši par 38%
Viļņā bāzētā lietoto apģērbu tiešsaistes tirdzniecības uzņēmuma "Vinted", kas kļuva par Lietuvas pirmo "vienradzi", ieņēmumi pērn sasniedza 1,1 miljardu eiro, kas ir par 38% vairāk nekā 2024. gadā, informē uzņēmums.
"Vinted" peļņa pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) samazinājās par 5% līdz 151 miljonam eiro, savukārt tīrā peļņa bija 62 miljoni eiro, kas ir par 19% mazāk nekā 2024. gadā.
Platformā veikto darījumu vērtība gada laikā pieauga par 47% līdz 10,8 miljardiem eiro.
Pagājušajā gadā "Vinted" sāka darbu Latvijā, Igaunijā un Slovēnijā.
Grupas piegādes pakalpojums "Vinted Go" nodrošināja piegādes vairāk nekā 500 000 punktos Eiropā. Pašlaik "Vinted Go" pieejams Beļģijā, Francijā, Nīderlandē, Portugālē un Spānijā.
Uzņēmums pērn sāka piedāvāt arī savu maksājumu risinājumu "Vinted Pay".
2019. gadā "Vinted" kļuva par Lietuvas pirmo "vienradzi" jeb jaunuzņēmumu, kura vērtība pārsniedz vienu miljardu eiro.