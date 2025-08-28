Latvijas fenomena "Andeles Mandeles" radītāja: "Mūsdienās cilvēki lepojas, ka pērk lietotas drēbes"
"Andele Mandele" ir kļuvusi par vietējo fenomenu, kas ne tikai piedāvā platformu lietoto preču iegādei un pārdošanai, bet arī ir radījusi kopienu ar unikālu kultūru un tradīcijām. Pateicoties tās ietekmei, otrreizējo preču tirgus Latvijā ir piedzīvojis būtiskas izmaiņas, veicinot videi draudzīgāku un apzinātāku patēriņu.
Mūsdienās cilvēki kļūst arvien apzinātāki gan finanšu pārvaldībā, gan iepirkšanās paradumos, taču vēlme izskatīties stilīgi neizzūd. Tāpēc, iegādājoties apģērbu, pircēji izvērtē tā vērtību – gan tūlītējo, gan nākotnes vērtību. Patērētājiem mode ir daudz vairāk nekā tikai drēbes, ko valkāt – tā ir pašizpausme, autentiskums un gudras investīcijas. Globālā statistika (Foresight Factory, 2024. gada janvāris) liecina, ka katrs otrais pircējs ir iegādājies lietotu preci tiešsaistes platformā. Visbiežāk to dara mileniāļu paaudze: 57% ir pirkuši lietotus produktus tiešsaistē. Aktīvi iepērkas arī X paaudzes (50%) un Z paaudzes (49%) pārstāvji, savukārt ģimenes ar maziem bērniem daudz biežāk iegādājas lietotas preces nekā tie, kam bērnu nav.
Latvijā, šķiet, nav neviena, kas nebūtu dzirdējis par Andeli Mandeli – vietējo fenomenu, kas ir ne vien lietoto preču pirkšanas un pārdošanas platforma, bet arī vesela komūna ar savu kultūru, paradumiem, tradīcijām un valodas specifiku. Septembrī Andele Mandele svin divas lielas jubilejas – 16 gadus kopš pirmās andeles un 10 gadus virtuālajai platformai andelemandele.lv. Tas, sākās kā neliela komūna, ir izaudzis par vienu no apmeklētākajām e-komercijas platformām Latvijā, ko ik mēnesi apmeklē teju viens miljons lietotāju.
“Gribu ticēt, ka es Latvijā pārdefinēju otrreizējo preču tirgu,” stāsta Līva Jaunozola, portāla dibinātāja. “Agrāk lietotām precēm bija slikts statuss – to iegāde bija apstākļu spiesta, nevis stilīga, apzināta izvēle. Mūsdienās cilvēki lepojas ar to, ka iegādājas lietotas drēbes, veicot izvēli, kas ir draudzīga gan makam, gan apziņai, atbrīvojot sevi no ātrās modes jeb fast fashion važām. Ik mēnesi Andele Mandele platformā tiek pārdotas preces 2,3 miljonu eiro vērtībā, kopā pa visu pastāvēšanas laiku tie ir 140 miljoni eiro. Tā ir ievērojama summa, kas nonāk atpakaļ mājsaimniecībās, nevis ātrās modes industrijā, ļaujot ietaupīt un vienlaikus samazināt savu ietekmi uz vidi. Katrs darījums nozīmē, ka prece iegūst jaunas mājas un tiek pagarināta tās dzīves cikla vērtība, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un vidi,” pārliecināta viņa.
Pēc Andele Mandele statistikas datiem, 10 gadu laikā platformā pārdotas vairāk nekā 6,5 miljoni preču, savukārt kopējā pārdoto preču vērtība sasniedz 140 miljonus eiro, kas nozīmē, ka vidēji viena prece tiek pārdota par aptuveni 20 eiro. Pēc Similarweb datiem, katru mēnesi portālu apmeklē gandrīz 1 miljons lietotāju. Salīdzinājumam, 220.lv mēnesī piesaista aptuveni 1,2 miljonus apmeklējumu, bet 1a.lv – aptuveni 332 000.
Kādas ir populārākās preču kategorijas? Dāmas visbiežāk iegādājas vai pārdod ikdienas kleitas, kā arī bērnu preces, piemēram, apavus, zābakus un virsjakas. Piemēram, platformas darbības laikā pārdotas 357 000 ikdienas kleitas, 237 000 bērnu zābaku, 220 000 sporta un brīvā laika apavu, 176 000 virsjakas un 171 000 brīvā laika vai sporta apavu dāmām. Pēc L. Jaunozolas datiem, visbiežāk platformu lieto sievietes vecumā no 35 līdz 44 gadiem, kas aktīvi pārdod un iegādājas kvalitatīvas lietotas preces gan sev, gan ģimenei.
“Andele Mandele aug, mēs paši maināmies, un pat pēc 16 gadiem joprojām dzimst jaunas idejas un pasākumi,” stāsta L. Jaunozola. “Mums ir svarīgi tikties klātienē, un man ir liels prieks apzināties, ka esam kas vairāk nekā vienkārši darījumu vietne, esam Latvijas cilvēku komūna, kas veido neatkārtojamu uzticības līmeni – savējie pērk no savējiem un satiek savējos, veidojot jaunas draudzības un lieliski pavadot laiku. Pirmā Andele norisinājās 2009. gada 9. jūlijā un pulcēja 20 tirgotājas. Tagad pulcējam tūkstošiem dalībnieku. Nākamo klātienes pasākumu – Andeli GRAND + KIDS plānojam jau 11. oktobrī.”