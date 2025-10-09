Par ienākšanu Latvijas tirgū paziņo slavenais "Vinted"
Viļņā bāzētā lietoto preču tiešsaistes tirdzniecības uzņēmuma "Vinted" pakalpojumi tagad ir pieejami arī Latvijā, Igaunijā un Slovēnijā, uzņēmums paziņoja platformā "LinkedIn". "Vinted" darbojas pēc līdzīga principa kā mūsu vietējā "Andele Mandele".
Kā norādīts "Vinted" paziņojumā, jaunajos tirgos patērētājiem jau ir pieejama platforma, kurā iegādāties gan modes preces pieaugušajiem un bērniem, gan lietas mājai, sportam, hobijiem un izklaidei, gan elektronikas preces. Pēdējā gada laikā uzņēmums ir sācis darbu Horvātijā, Īrijā un Grieķijā.
Lai tirgotos vai iepirktos "Vinted" platformā, lietotājiem ir tajā jāreģistrējas.
Kā liecina 2008.gadā dibinātā uzņēmuma sniegā informācija, tam ir vairāki miljoni reģistrētu lietotāju vairāk nekā 20 tirgos Eiropā un Ziemeļamerikā.
2019.gadā "Vinted" kļuva par Lietuvas pirmo "vienradzi" jeb jaunuzņēmumu, kura vērtība pārsniedz vienu miljardu eiro. Pērn "Vinted" strādāja ar 76,7 miljonu eiro peļņu, kas ir 4,3 reizes vairāk nekā 2023.gadā, bet ieņēmumi pērn pieauga par 36% līdz 813,4 miljoniem eiro.
Oktobra sākumā par robežu paplašināšanu, ieejot arī Lietuvas un Igaunijas tirgū, paziņoja Latvijas uzņēmums "Andele Mandele".