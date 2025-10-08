Kiberuzbrukums skāris populāro vietni "Andele Mandele"
Daudzus, kuri ikdienā izmanto populāro lietoto mantu tirdzniecības platformu “Andele Mandele”, satraucis paziņojums par portālam notikušu kiberuzbrukumu.
Pagājušajā nedēļā Latvijā apjomīgu kiberuzbrukumu piedzīvoja vairākas gov.lv platformā esošās lapas, lietotājiem nebija pieejams arī eParaksts.lv. Šonedēļ par kibernoziedznieku mērķi kļuvis portāls “Andele Mandele”, radot bažas tiem pērļu medniekiem, kuri vietnei uzticējuši savus privātos datus un ar internetbankas starpniecību papildinājuši savus “virtuālos maciņus”.
"Vēlos nomierināt mūsu lietotājus - uztraukumam nav pamata. Kiberuzbrukums tika veikts nevis ar mērķi iegūt personu datus, bet ar mērķi palēnināt portāla ātrdarbību,” portālam Jauns.lv skaidro Andelemandele.lv dibinātāja Līva Jaunozola.
Kiberuzbrukums ticis novērsts tūlītēji, un informācija par ļaunprātīgu rīcību nodota atbilstošām iestādēm. “Uzbrukums personu datiem “Andele Mandele” pastāvēšanas vēsturē nav noticis nekad, turklāt lietotāju bankas dati glabājas bankas, nevis portāla pusē. Mēs regulāri veicam drošības auditus un stiprinām savas virtuālās aizsardzības. Savus lietotājus ar paziņojumu vēlējamies pabrīdināt vien par to, ka portāls uz brīdi strādā lēnāk, nekā ierasts,” teic Līva Jaunozola, sakot paldies par pacietību visiem pērļu medniekiem.
"Andele Mandele" ir Latvijas fenomens, kas ne tikai piedāvā platformu lietoto preču iegādei un pārdošanai, bet arī ir radījusi kopienu ar unikālu kultūru un tradīcijām. Pateicoties tās ietekmei, otrreizējo preču tirgus Latvijā ir piedzīvojis būtiskas izmaiņas, veicinot videi draudzīgāku un apzinātāku patēriņu.
Nesen "Andele Mandele" ir paplašinājusi robežas – lietotās pērles tagad pieejamas arī Lietuvā un Igaunijā
Pēc Andele Mandele statistikas datiem, 10 gadu laikā platformā pārdotas vairāk nekā 6,5 miljoni preču, savukārt kopējā pārdoto preču vērtība sasniedz 140 miljonus eiro, kas nozīmē, ka vidēji viena prece tiek pārdota par aptuveni 20 eiro.