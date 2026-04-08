Pieejams luksuss. Kāds ir jaunais Chery Tiggo 9?
Latvijas autotirgus jaunpienācējam Chery priekšplānā izvirzījušies divi modeļi - Tiggo 4, kurš ir vislētākais un Tiggo 9, kurš savukārt ir visdārgākais. Noskaidrosim šī fenomena iemeslus!
Tiggo 9 gadījumā jēdzienam "dārgs" ir nosacīta nozīme. 48 090 eiro par 4,8 metrus garu SUV ar vairāk nekā 400 zirgspēkiem, septiņām sēdvietām, 14 skaļruņiem un 140 km elektrisko nobraukumu mīksta ādas salona apskāvienos neizskatās pārlieku daudz prasīts. Varbūt Tiggo 9 salona brūnā krāsas nav tieši jūsu gaumē, taču novērtējet faktu, ka interjers var būt ne tikai melns vai pelēks. Apdares krāsas izvēle padara Tiggo 9 īpašāku un atškirīgāku. Mums pieejamā komplektācija ir tikai viena Unique, un tieši tik unikāls šis Chery arī ir.
Sēdekļu regulēšanas pogas ir durvīs, bet pasažiera sēdeklim ir komforta funkcija, kas ļauj izstiepties visā garumā. Kamēr blakussēdētājs relaksējas, vadītājam ir iespēja novērtēt gaitas īpašības un vadāmību.
Vizuāli automašīna ir līdzīga Chery Tiggo 8, tomēr brauc cienīgāk un dārgāk. Kā nu ne - kopā ar pilnpiedziņu un maza elektromobiļa cienīgu 35 kWh bateriju šis aparāts sver 2,3 tonnas! It kā nepietiktu ar to, ka apvienots viss kas konkurentiem nav savienojam - septiņas sēdvietas, lādējamais hibrīds un pilnpiedziņa, ir arī citas priekšrocības. Bieži vien lādējamiem hibrīdiem ir mazāka bāka nekā degvielas modeļiem. Tiggo 9 bāka ir 70 litri, brauc kaut 1000 km.
Sistēmas jauda kā jau flagmanim, ir ar rezervi - 422 ZS. Mēs gan zinām, ka sistēmas jauda atkarīga no baterijas kapacitātes un citiem faktoriem. Jebkurā gadījumā paātrinājuma netrūkst, tomēr mūsu klusais ieteikums ir turēt gaitas bateriju pilnu. Un šis ir viens no retajiem PHEV modeļiem, kam ir ātrā uzlāde, turklāt nevis 50 kW, bet 70 kW.
Tiggo 9 vispār nav starta pogas. Iekāpjot automašīna it kā atdzīvojas, un ir gatava braukt. Tā kā Tiggo 9 ir pilnpiedziņa, ir arī vairāk braukšanas režīmu, tostarp Snow, Sand un Off-Road. Viduskonsolē atrodas tikai nepieciešamākais. Bezvadu lādētājs tikai vienā pusē. Vēl tur ir septiņas pogas biežākajām funkcijām.
Lielā automašīnā vajag daudz vietas aizmugurē. Atsevišķa "klimata" gan te nav. Bet kā var iekāpt trešajā rindā? Parasti tas notiek kaut kā...parasti. Bet neaizmirsīsim, ka Tiggo 9 izgatavots ar ambīcijām uz ko neparastu. Sēdekļa atzveltnē ir podziņa. Nospiežot to, automašīna visu izdara pati - vispirms pabīda priekšējo sēdekli.Tad otrā rindas sēdeklis tiek pabīdīts un paceļas uz augšu. Un paveras vieta kur iekāpt trešajā rindā. Vietas gan tur nav sevišķi daudz, tāpēc Tiggo 9 sēdekļu formulu godīgāk būs apzīmēt ar 5+2. Taču bagāžnieka ietilpība pat ar visiem sēdekļiem joprojām ir 300 litru. Chery rūpīgi izpētījis potenciālo konkurentu sniegumu, un labi apsvēris, ko likt pretim gan Škoda Kodiaq un Peugeot 5008, gan kaut kam divreiz dārgākam. Kāpēc Tiggo 9 kļuvis tik pieprasīts? Droši vien tāpēc, ka jau pirmajā testa braucienā apbur ar komfortu, klusumu un jaudu.