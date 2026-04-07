Latvija saņems EIB atbalstu tehnoloģisko inovāciju veicināšanā
Eiropas Investīciju banka (EIB) sniegs Latvijai konsultācijas par to, kā paātrināt strauji augošu uzņēmējdarbības nozaru attīstību. Šīs jaunās sadarbības ietvaros ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) EIB palīdzēs valstij radīt apstākļus, kas veicinās uzņēmumu konkurētspēju un izaugsmi.
EIB eksperti izvērtēs, kā tiek atbalstīti Latvijas uzņēmumi, pētniecības iestādes un jaunās tehnoloģijas, kā arī norādīs, kurās jomās var stiprināt politiku un finanšu atbalstu. Līdz gada beigām paredzētajā sadarbībā tiks izpētītas arī iespējas ciešākai Latvijas sadarbībai ar Igauniju un Lietuvu, lai veicinātu stratēģiskas iniciatīvas visā Baltijas reģionā.
“Latvija ir izveidojusi spēcīgu pamatu inovācijām, bet nākamais solis ir to paplašināšana,” sacīja Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis. “Mūsu prioritāte ir nodrošināt daudzsološu uzņēmumu straujāku attīstību, piesaistīt starptautiskas investīcijas un konkurēt globālā mērogā. Sadarbība ar Eiropas Investīciju banku sniedz piekļuvi pasaules līmeņa ekspertīzei, kas palīdzēs uzlabot mūsu politiku, stiprinās finanšu instrumentus un atklās Latvijas inovāciju ekosistēmas potenciālu. Tas ir stratēģisks solis, lai pozicionētu Latviju kā tehnoloģiju un strauji augošu uzņēmumu centru Eiropā.”
Latvijas jaunuzņēmumu tirgus ir strauji augošs. 2025. gada beigās tajā darbojās aptuveni 560 uzņēmumu, kuru apgrozījums pārsniedza 600 miljonus eiro, nodarbinot vairāk nekā 5000 cilvēku.
Šobrīd piekļuve sākuma posma un izaugsmes posma finansējumam Latvijā joprojām ir nevienmērīga. Latvijas dziļo tehnoloģiju un zinātnē balstītie uzņēmumi nereti saskaras ar pastāvīgiem šķēršļiem, paplašinoties starptautiskajā tirgū. Uzņēmumu pārstāvji ir aicinājuši izveidot spēcīgāku projektu plūsmu un labāk saskaņotus valsts atbalsta pasākumus.
Kā daļu no EIB sniegtā atbalsta, tiks īstenota kapacitātes stiprināšanas programma Latvijas inovāciju ekosistēmai, tostarp valsts iestādēm, kas iesaistītas inovācijās un ekonomikas attīstībā. Rīgas Tehniskās universitātes attīstības plāns tiks izvērtēts pilotprojekta ietvaros, lai parādītu, kā lielas investīcijas universitātēs var atbalstīt valsts inovācijas un ekonomiskās attīstības mērķus. Tas stiprinās to spēju izstrādāt finanšu instrumentus, īstenot atbalsta pasākumus, plānot ilgtermiņa stratēģiskās investīcijas un piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu tehnoloģiskajiem sasniegumiem.
“Šī sadarbība balstās uz spēcīgu impulsu, kas jau ir vērojams Latvijas inovāciju ekosistēmā,” sacīja EIB viceprezidents Karls Nehammers. “Stiprinot valsts kapacitāti un atbalstot tālredzīgu stratēģiju izstrādi, mēs varam palīdzēt Latvijai palielināt tās stiprās puses, pielāgoties Eiropas dinamiskākajiem inovāciju tīkliem un piesaistīt vēl vairāk stratēģisku investīciju.”
Rezultātā tiks izstrādāts ieteikumu kopums un ceļvedis, lai stiprinātu Latvijas inovāciju sistēmu. EIB darbs izriet no Eiropas programmas “InvestEU” un tās “Konsultāciju centra” (Advisory Hub).
„Šī sadarbība ļaus mums izmantot mērķtiecīgāku un uz datiem balstītu pieeju inovāciju un investīciju atbalstam Latvijā,” sacīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere. „Kopā ar EIB mēs identificēsim vissvarīgākās nepilnības – sākot no agrīnās stadijas finansējuma līdz atbalstam uzņēmumu izaugsmei – un izstrādāsim praktiskus risinājumus, kas atbilst tirgus vajadzībām. Mūsu mērķis ir skaidrs: palīdzēt vairāk Latvijas uzņēmumiem attīstīties starptautiskā mērogā un piesaistīt Latvijai augstākas pievienotās vērtības investīcijas.”
EIB veiks konsultatīvo darbu ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm, investoriem, nozares partneriem un jaunuzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka ieteikumi ir praktiski, mērķtiecīgi un atbilstoši tirgus vajadzībām.