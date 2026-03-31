Dienu pirms akcīzes samazinājuma dīzeļdegvielas cena jau krītas
Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos otrdien dienu pirms akcīzes nodokļa pagaidu samazinājuma ir nedaudz samazināta dīzeļdegvielas vidējā cena.
Degvielas mazumtirgotāja SIA "Circle K Latvia" degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas vidējā cena pirmdien, 30. martā, bija 2,134 eiro par litru, bet otrdien cena samazināta par septiņiem centiem - līdz 2,064 eiro par litru.
Arī degvielas tirgotāja SIA "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas vidējā cena samazināta par septiņiem centiem - no 2,117 eiro par litru līdz 2,047 eiro par litru.
Degvielas mazumtirgotāji samazinājuši arī 95.markas benzīna cenu. Tostarp "Circle K Latvia" degvielas uzpildes stacijās benzīna cena samazināta no 1,814 eiro par litru līdz 1,764 eiro par litru, bet "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās benzīna samazināta no 1,797 eiro par litru līdz 1,747 eiro par litru.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, 2025. gadā "Neste Latvija" bija lielākais komersants pēc mazumtirdzniecībā realizētā degvielas daudzuma, savukārt "Circle K Latvia" bija otrs lielākais komersants.
LETA jau vēstīja, ka no trešdienas, 1. aprīļa, stāsies spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.
Pieņemtā regulējuma mērķis ir mazināt degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz mājsaimniecību izdevumiem, uzņēmējdarbības izmaksām un kopējo inflācijas līmeni. Degvielas cenu pieaugums būtiski ietekmē transporta, loģistikas un citu nozaru izmaksas, radot tālāku sadārdzinājuma efektu preču un pakalpojumu cenās.
Likuma pieņemšana saistīta ar būtisku degvielas cenu kāpumu starptautiskajos tirgos, ko izraisījuši ģeopolitiskie notikumi un traucējumi naftas piegādes ķēdēs. Pēdējo nedēļu laikā novērots straujš naftas un dīzeļdegvielas cenu pieaugums, kas tieši ietekmē arī Latvijas tirgu, ņemot vērā augsto importa īpatsvaru degvielas nodrošinājumā.
Ņemot vērā situācijas attīstību, Ministru kabinets izstrādājis īslaicīgu risinājumu, kas ļauj operatīvi reaģēt uz cenu svārstībām un vienlaikus saglabāt līdzsvaru valsts budžetā. Akcīzes nodokļa samazinājums daļēji kompensēs cenu kāpumu un palīdzēs stabilizēt ekonomisko vidi.