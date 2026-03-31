“Visām vistām ir knābji!” “Alūksnes putnu ferma” asi noraida izskanējušos pārmetumus
SIA “Alūksnes putnu ferma” kategoriski noraida 30. martā LTV1 raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” izplatītos apgalvojumus un video materiālus, uzsverot, ka tie ir nepilnīgi, tendenciozi un rada sabiedrībā maldinošu priekšstatu par uzņēmuma darbību.
Tiek norādīts, ka “Alūksnes putnu fermā” visām aptuveni 700 tūkstošiem vistu ir knābji. Savukārt raidījumā demonstrētie kadri un paustie apgalvojumi par knābju amputāciju neatbilst patiesībai, jo šāda prakse uzņēmumā nepastāv: "Šī būtiskā neatbilstība faktiem liek pamatoti apšaubīt arī pārējo raidījumā izmantoto video materiālu ticamību, kurus redakcijai iesniegusi organizācija “Dzīvnieku brīvība”. Turklāt raidījuma redakcija vairākkārt tika aicināta apmeklēt ražotni Alūksnē, lai būtu iespējams pārliecināties par situāciju klātienē. Tomēr raidījuma veidotāji no ielūgumiem atteicās."
“Saprotam, ka cilvēkiem nav bijis patīkami redzēt šī raidījuma saturu. Un tāpēc vēl jo vairāk mums ir patiesi žēl, ka raidījuma veidotāji atteicās no vairākiem aicinājumiem apmeklēt mūsu fermu klātienē, lai pārliecinātos par situāciju uz vietas. Tas raisa pamatotus jautājumus par vēlmi atspoguļot situāciju objektīvi, nevis balstīties uz tikai trešo pušu iesūtītiem materiāliem. Tomēr joprojām esam atvērti uzņemt ciemos “Alūksnes putnu fermā” gan medijus, gan sadarbības partnerus, lai gūtu pārliecību par putnu labturību pie mums”, norāda Hermanis Dovgijs, SIA “Alūksnes putnu ferma” valdes priekšsēdētājs.
Uzņēmums norāda, ka kopš “Alūksnes putnu fermas” darbības atjaunošanas 2016./2017. gadā pretēji raidījumā vairākkārtēji paustajam - uzņēmumā nekad nav konstatēti labturības pārkāpumi un tas nekad nav ticis sodīts par dzīvnieku labturības pārkāpumiem, par ko raidījuma veidotajiem tika iesniegti apliecinoši dokumenti. Arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pēdējā pārbaude 2026. gada 16. martā nekādi pārkāpumi netika konstatēti.
Pretēji raidījumā paustajam, uzņēmuma iekārtas un tehnoloģiskie risinājumi pilnībā atbilst Eiropas Savienības normatīvajām prasībām. Tiek norādīts, ka uzņēmums darbojas atbilstoši starptautiskajiem pārtikas drošības un kvalitātes standartiem, ir sertificēts un regulāri iziet gan plānotas, gan neplānotas pārbaudes, tostarp starptautisko auditoru vērtējumus, kuros konsekventi saņem augstu novērtējumu.
Uzņēmums uzsver, ka raidījumā demonstrētā informācija par putnu ērcēm tiek pasniegta vienpusēji un izrauta no nozares kopējā konteksta. Ērču invāzija ir izaicinājums visai putnkopības nozarei ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā, un šobrīd nepastāv līdzekļi, kas ļautu tās pilnībā izskaust.
Vienlaikus uzņēmums uzsver, ka daudz būtiskāks risks ir apzināti biodrošības pārkāpumi – nesankcionēta iekļūšana ražošanas telpās, kas var radīt reālus draudus ganāmpulka veselībai, pārtikas drošībai un visai eksportspējīgai nozarei. Šādas darbības apdraud ne tikai konkrētu uzņēmumu, bet arī visu Latvijas olu ražošanas reputāciju kopumā, kurā tiek ieguldīti ievērojami resursi, nodrošinātas darba vietas un maksāti būtiski nodokļi valsts budžetā.
Ņemot vērā minēto, AS “Agrova Baltics”, kuras sastāvā ietilpst SIA “Alūksnes putnu ferma”, izvērtē turpmākos juridiskos soļus reputācijas aizsardzībai, kā arī turpina sadarbību ar tiesībsargājošajām iestādēm saistībā ar nesankcionētas iekļūšanas un biodrošības pārkāpumu gadījumiem.
Iepriekš jau ziņots, ka Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmumu grupa AS “Agrova Baltics” pieņēmusi lēmumu pāriet uz 100% kūtīs dētu olu ražošanu “Alūksnes putnu fermā”. Uzņēmums to plāno izdarīt līdz 2028. gadam ieskaitot, rezultātā kļūstot par pirmo olu ražotāju Baltijas valstīs, kas šo pāreju īstenos pilnā apjomā. Lēmums pieņemts, reaģējot uz strauji augošo pieprasījumu eksporta tirgos un mazumtirdzniecības ķēdēs pēc ārpus sprostiem dētām olām.
Video dokumentēti šokējoši dzīvnieku labturības pārkāpumi un cietsirdība pret dzīvniekiem – asas metāla konstrukcijas sprostos, zem kurām vistas iesprūst un tiek nomīdītas, plaša apmēra ērcīšu invāzija, trūdoši līķi, starp kuriem dzīvās vistas dēj olas, slimi un novārguši dzīvnieki, kas atstāti bez ūdens, barības un veterinārās palīdzības ejās uz betona grīdas.
Slepeni uzņemti kadri putnu fermā Alūksnes pusē
Dzīvnieku aizsardzības organizācija "Dzīvnieku brīvība" Jauns.lv iesūtījusi šokējošus video un foto materiālus, kas uzņemti dējējvistu novietnē Alūksnes pusē.