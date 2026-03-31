Akciju tirgi svārstās Trampa signālu dēļ, naftas cenas strauji aug
Akciju cenas pasaules biržās pirmdien mainījās bez vienotas tendences, bet naftas cenas pieauga pēc ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem iznīcināt Irānas naftas eksporta centru Hārkas salā un Jemenas hutiešu nemiernieku iesaistīšanās Tuvo Austrumu karā.
Eiropas biržās akciju cenas pieauga, bet Volstrītas galvenie indeksi pārsvarā kritās, tirgiem vērojot Trampa paziņojumus par sarunām kara izbeigšanai.
Tramps pirmdien draudēja iznīcināt Irānas naftas eksporta centru Hārkas salā, naftas urbumus un elektrostacijas, ja Teherāna drīzumā nepanāks vienošanos par kara izbeigšanu un netiks atvērts Hormuza šaurums.
WTI markas jēlnaftas cena Ņujorkas biržā pirmdien pieauga par 3,3% līdz 102,88 ASV dolāriem par barelu, pirmoreiz kopš kara sākuma pārsniedzot 100 dolāru atzīmi.
"Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,2% līdz 112,78 dolāriem par barelu, bet tirdzniecības sesijas laikā īslaicīgi pietuvojās 117 dolāriem par barelu.
IG analītiķis Kriss Bošamps sacīja, ka Trampa paziņojumu ietekme vājinās.
"Investori kļūs skeptiskāki, kamēr viņi neredzēs augstākās ASV amatpersonas fiziski iekāpjot lidmašīnā uz Pakistānu, lai piedalītos sarunās" ar Irānu, sacīja Bošamps.
"Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs salīdzināja situāciju ar luksoforu, kur vienlaikus spīd visas gaismas.
Investori akciju tirgos sākotnēji reaģēja uz "zaļo gaismu" pēc Trampa norādes, ka notiek nopietmas sarunas par kara izbeigšanu. Tomēr naftas tirgi vēlāk reaģēja uz "sarkano gaismu" pēc Trampa draudiem iznīcināt Irānas naftas urbumus un naftas eksporta centru, atzīmēja O'Hērs.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,1% līdz 45 216,14 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,4% līdz 6343,72 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,7% līdz 20 794,64 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 1,6% līdz 10 127,96 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,9% līdz 7772,45 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX palielinājās par 1,2% līdz 22 562,88 punktiem.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 1,2% līdz 54,81 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1517 līdz 1,1460 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3272 līdz 1,3183 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 160,20 līdz 159,69 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu palielinājās no 86,78 līdz 86,93 pensiem par eiro.