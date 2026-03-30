Degvielas tirgotājiem iecerēts piemērot solidaritātes maksājumu, ja degvielas cena pārsniegs noteiktu līmeni
Degvielas mazumtirgotājiem plānots piemērot solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%, liecina Ekonomikas ministrijas (EM) iesniegtais likumprojekts.
Atbilstoši izstrādātajam likumprojektam, ja mazumtirgotāja noteiktā degvielas cena par 3% pārsniegs aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu, ieņēmumu summa virs šī sliekšņa tiks iekļauta solidaritātes maksājuma bāzē, piemērojot 100% likmi.
Vienlaikus solidaritātes maksājumu nepiemēros, ja mazumtirgotājs varēs dokumentāri apliecināt, ka faktiskās degvielas iepirkuma izmaksas attiecīgajā periodā pārsniedza orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķinā izmantoto iepirkuma cenu par vairāk nekā 3%. Tad attiecīgi solidaritātes maksājuma bāzi samazinās proporcionāli dokumentāri apliecinātajai iepirkuma cenas pārsnieguma daļai.
Ministrijā atzīmē, ka likumprojekts "Degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likums" izstrādāts, lai mazinātu negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību, kas rodas degvielas strauja mazumtirdzniecības cenu pieauguma dēļ, kā arī, lai nodrošinātu papildu finanšu līdzekļus valsts budžetā valsts apgādes drošības stiprināšanai un ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai.
Solidaritātes maksājums būs pagaidu mehānisms, ko piemēros tikai tad, ja degvielas mazumtirdzniecības cena būtiski pārsniegs naftas produktu cenu izmaiņas pasaules tirgos, tādējādi nodrošinot papildu finanšu līdzekļus ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai un mazinot ar degvielas cenu pieaugumu saistīto ietekmi, atzīmē ministrijā.
EM norāda, ka solidaritātes maksājums terminētā periodā vērsts uz valsts apgādes drošības stiprināšanu, mazinot ar degvielas cenu pieaugumu saistīto ietekmi un nodrošinot papildu finanšu līdzekļus ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai. Solidaritātes maksājumu piemēros, lai nodrošinātu nodokļu izmaiņu atbilstošu un savlaicīgu atspoguļošanu degvielas mazumtirdzniecības cenās, kā arī gadījumos, kad degvielas cenas pieaugums mazumtirdzniecībā būtiski pārsniegs naftas produktu cenu izmaiņas pasaules tirgos vai cenas neatbildīs nodokļu izmaiņām.
Ministru kabineta noteiktā iestāde katras nedēļas pirmajā darba dienā aprēķinās un publicēs tīmekļvietnē orientējošo mazumtirdzniecības cenu dīzeļdegvielai un benzīnam. Orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķināšanā paredzēts ietvert visus būtiskākos degvielu veidojošos cenu elementus, piemēram, degvielas iegādes izmaksas, piegādes, uzglabāšanas, loģistikas izmaksas un citus parametrus.
EM atzīmē, ka orientējošā mazumtirdzniecības cena nodrošina, ka mazumtirgotāji var gūt peļņu, jo solidaritātes maksājums būs vērsts tikai pret pārmērīgo uzcenojumu. Ja mazumtirgotāja noteiktā degvielas faktiskā cena pārsniegs 3% toleranci, visa ieņēmumu summa virs šī sliekšņa tiks iekļauta solidaritātes maksājuma bāzē, piemērojot 100% likmi.
Regulējums paredz, ka šādos gadījumos mazumtirgotāji veiks solidaritātes maksājumu likumā noteiktajā apmērā, kas solidāri novirzāms ar strauju degvielas cenu pieaugumu saistīto izmaksu un fiskālo vajadzību segšanai.
Mazumtirgotājiem būs pienākums iesniegt solidaritātes maksājuma deklarāciju tajā brīdī, kad tiks konstatēts, ka maksāšanas periodā ir pienākums veikt maksājumu. Solidaritātes maksājuma deklarācijā aprēķināto maksājuma summu būs jāiemaksā valsts budžetā ne vēlāk kā maksāšanas periodam sekojošā mēneša 23. datumā.
Paredzēts, ka mazumtirgotājiem dokumentāri apliecinājumi - degvielas iegādes rēķins, muitas deklarācija, solidaritātes maksājuma deklarācija - būs jāiesniedz SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor").
Likumā plānots noteikt, ka solidaritātes maksājuma administrēšanu nodrošinās "Possessor", kas kontrolēs maksājuma aprēķināšanu un maksāšanas izpildi un salīdzinās mazumtirgotāju deklarēto faktisko mazumtirdzniecības cenu ar publicēto orientējošo mazumtirdzniecības cenu. Lai nodrošinātu mazumtirgotāju pārbaudes, "Possessor" sadarbosies ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC), kuram ir tiesības pieprasīt no mazumtirgotājiem informāciju un dokumentāciju, veikt pārbaudes un izskatīt patērētāju sūdzības.
Tāpat paredzēts noteikt, ka "Possessor" būs tiesīgs veikt solidaritātes maksājuma aprēķina un samaksas kontroli jeb pārbaudi un, ja maksājuma aprēķins neatbildīs likumā noteiktajam, "Possessor" nosūtīs paziņojumu maksājuma un nokavējuma naudas samaksai. Par katru nokavēto dienu būs jāmaksā 0,05%. Samaksu būs jāveic desmit dienu laikā no paziņojuma paziņošanas dienas.
Mazumtirgotājam par nepatiesas informācijas sniegšanu, informācijas nesniegšanu vai par darbībām, kuru rezultātā maksājums nav veikts, PTAC varēs piemērot administratīvo atbildību.
Plānots, ka likums stāsies spēkā nākamā diena pēc tā izsludināšanas.
LETA vēstīja, ka 17. martā pēc valdības sēdes ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) medijiem norādīja, ka izskatīts priekšlikums ieviest virspeļņas nodokli degvielas mazumtirgotājiem, lai uzraudzītu un ierobežotu piecenojumus, nodrošinot, ka cenu kritums pasaules tirgos atspoguļojas arī vietējā tirgū.
Ministrs uzsvēra, ja šāds mehānisms tiks virzīts tālāk, tā būs iejaukšanās tirgū, kas kopumā nav uzskatāma par ekonomiski vēlamu, taču pašreizējā situācijā ir nepieciešama. Tādējādi bija plānotas konsultācijas ar nozares pārstāvjiem, lai mazinātu iespējamos Satversmes tiesas riskus.
Tāpat ziņots, ka no 2026. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam Latvijā tiks piemērots akcīzes nodokļa pagaidu samazinājums dīzeļdegvielai par apmēram 15% - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem.
Pēc Finanšu ministrijas (FM) aprēķiniem, šīs izmaiņas varētu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 8,6 centiem litrā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, bet marķētās dīzeļdegvielas cenu - par apmēram 5,9 centiem litrā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pēc aģentūras LETA aprēķiniem, Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos dīzeļdegvielas vidējā cena kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās šogad 28. februārī ir palielināta par aptuveni 40%, savukārt 95. markas benzīna cena ir pieaugusi par nepilniem 20%.