Rietumu Banka ievieš jauna dizaina maksājumu kartes
Rietumu Banka ievieš jauna, mūsdienīga dizaina maksājumu kartes visiem klientiem – gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.
Jaunais karšu dizains simbolizē bankas biznesa filozofiju, kuras pamatā ir rūpīga iedziļināšanās niansēs ar mērķi vienmēr atrast un piedāvāt klientiem arvien labākus risinājumus.
Jaunais dizains ir visām Rietumu Bankas kartēm: "Visa Infinite", "Platinum" un "Gold" privātpersonām; kā arī "Visa Platinum Corporate", "Gold Corporate", "Silver Corporate" un "Classic Corporate" uzņēmumiem.
“Rietumu Bankas kartes piedāvā visas mūsdienīgās priekšrocības, nodrošinot ērtu un drošu maksājumu pieredzi gan veikalos, gan internetā. Tās atbalsta "Apple Pay" un "Google Pay", kā arī "Click to Pay" funkcionalitāti, ļaujot veikt ātrus un ērtus bezskaidras naudas norēķinus. Jaunās kartes atspoguļo bankas pieeju finanšu pakalpojumiem: pārdomātu, precīzu un uz nākotni vērstu,” saka Rietumu Bankas Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Jānis Plikšs.
Papildus pamata funkcionalitātei Rietumu Bankas maksājumu kartēm ir arī virkne ikdienā nozīmīgu priekšrocību. Tostarp – iespēja noformēt kartes ģimenes locekļiem, bērniem un jauniešiem, kā arī izmantot dažādas priekšrocības atkarībā no kartes līmeņa, piemēram, ceļojumu apdrošināšanu, piekļuvi lidostu biznesa zālēm un ātrāku drošības pārbaudi Rīgas lidostā.
Jaunās kartes ir izgatavotas no pārstrādātas plastmasas, tādējādi atbalstot bankas ilgtspējas stratēģiju – Rietumu Banka konsekventi ievieš videi draudzīgus risinājumus un finansē atjaunīgās enerģijas projektus, apliecinot atbildīgu attieksmi pret vidi.
Karšu dizainu izstrādājis SIA Brandbox, radot vizuālo identitāti, kas izceļ bankas estētiku un uzmanību detaļām – dabīgu materiālu faktūras un niansēti metālisku akcentu risinājumi dizainā simboliski atklāj apslēptās vērtības un smalkākās nianses. Jaunās kartes apvieno modernākās tehnoloģijas ar rūpīgi izstrādātu dizainu, nodrošinot ātru un drošu maksājumu pieredzi, ērtu ikdienas lietošanu un ilgtspējīgus risinājumus videi.
Jau no šī brīža visas no jauna pasūtītās kartes tiek izsniegtas jaunajā dizainā, bet pārējās esošā dizaina kartes Rietumu Bankas klienti var droši lietot līdz to derīguma termiņa beigām, kad tās tiks automātiski aizvietotas ar jaunā dizaina kartēm.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c. Daudzu gadu garumā Rietumu Banka atbalsta projektus kultūras, izglītības, zinātnes jomā, sadarbojas ar muzejiem, sniedz atbalstu bērniem un jauniešiem, medicīnai, sportam, finansē sociālos projektus.