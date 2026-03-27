FOTO: Rīgā ieradīsies pasaulē šaurākais auto, kas ir tikai 50 cm plats

Rīgā varēs apskatīt pasaulē visšaurāko automobili, kas ir tikai 50 cm plats.
Jau pēc mēneša – no 24. līdz 26. aprīlim – starptautiskajā izstādē “Auto 2026” Ķīpsalā ieradīsies īpašs, starptautisku atzinību guvis viesis – pasaulē visšaurākais pilnībā funkcionējošais automobilis, kas ir tikai 50 cm plats.
Šis auto ir radīts uz klasiskā “Fiat Panda” modeļa bāzes. Ņemot vērā, ka šis unikālais auto ir tapis Itālijā, Ķīpsalā to atklās Latvijā zināmākais itālis Roberto Meloni. Turklāt šajā visšaurākajā automobilī, kas ir reāli braucošs spēkrats, būs iespēja arī iesēsties.
Mūsdienās esam pieraduši, ka auto modeļi no vienas paaudzes nākamajā kļūst arvien lielāki.
Tomēr Itālijā, netālu no Milānas ir radīts unikāls automobilis, kuru pirmo reizi ieraugot fotogrāfijā vai videoierakstā pamatoti rodas jautājums, vai tas gadījumā nav ar mākslīgo intelektu ģenerēts attēls. Bet nē, tā patiešām ir realitāte – automehāniķis Andrea Maraci (Andrea Marazzi) 12 mēnešu laikā paša rokām ir izgatavojis pasaulē visšaurāko pilnībā funkcionējošo automobili.
Būtiski pārbūvētā “Fiat Panda” vizuāli rada iespaidu par sirreālu lielizmēra bērnu rotaļlietu. Cik šaurs ir šis auto? Atbilde ir vienkārša – Maraci šo pasaulē visšaurāko auto veidoja atbilstoši savām ķermeņa aprisēm, gluži kā skroderis uzvalku.
Tādējādi miesās ražīgāks cilvēks, iesēžoties šajā unikālajā auto, abas durvis aizvērt fiziski nespēs.
Projekta pamats un izejmateriāls ir 1993. gada izlaiduma “Fiat Panda”. Oriģināli šī modeļa veidolu 1980. gadā radīja leģendārais dizainers Džordžeto Džudžāro (Giorgetto Giugiaro), konceptuāli radot to kā “sadzīves tehnikas iekārtu uz riteņiem” – tikpat vienkāršu, uzticamu un lētu ražošanā kā ledusskapi. Itālijā “Panda” nav tikai transportlīdzeklis, bet arī sociāls fenomens, kas sastopams kā lauku fermās, tā arī Milānas modes rajonos.
Ne velti to modeļa pirmajā paaudzē ražoja vairāk nekā 20 gadu – no 1980. līdz pat 2003. gadam, izgatavojot nepilnus piecus miljonus vienību. Pilnībā pārbūvējot šo nacionālo lepnumu un ikdienas mobilitātes simbolu, Maraci izveidoja postmodernu interpretāciju par to, kas vispār ir automobilis un kādas ir tā pietiekamās minimālās dimensijas.
80. gadu modelis ar savu kastveidīgo dizainu un ražošanā lētajiem plakanajiem logu stikliem kalpoja par ideālu “audeklu” šai iecerei.
Lai arī pats autors projektu nosaucis par “Fiat Panda by Marazzi”, medijos un sociālajos tīklos tas ieguvis tādus apzīmējumus kā “Panda Slim” (tievā panda), “Flat Fiat”" (plakanais “Fiat”) un “Panda for One” (panda vienam).
Mūsdienu automobiļu virsbūvei šāds simetrisks vertikālais šķērsgriezums nebūtu iespējams sarežģīto plūdlīniju un trieciena zonu dēļ. Turpretim klasiskā “Panda” ir ar viscaur vienmērīgu metāla struktūru. Maraci veica vertikālu iegriezumu visā šasijas garumā un izgrieza ārā aptuveni divas trešdaļas no kopējā platuma. Pēc tam “izdzīvojušās” puses tika sametinātas kopā kā sendvičs.
Rezultātā automašīnas platums tika samazināts no 149 cm uz 50 cm – tas ir salīdzināms ar standarta gultas spilvena platumu.
Izgriežot centrālo daļu, tika pilnībā iznīcināta nesošās virsbūves sākotnējā stingrība. Lai no jauna veidotais auto nesalūztu no sava svara, Maraci veica augstākās meistarības metināšanas darbus, izveidojot integrētu rāmi un no jauna izveidojot jumta izliekumus tā, lai saglabātu oriģinālās dizaina iezīmes un, piemēram, durvis spētu funkcionēt.
Automobili jau izpētījušie ārvalstu žurnālisti norādījuši, ka šī ārkārtīgi sarežģītā roku darba kvalitāte ir tik augsta, ka nezinātājs varētu nodomāt, ka to uzbūvējusi pati “Fiat” rūpnīca kā savu koncepta auto speciāli izstādēm. Maraci lepojas, ka 99 % izmantoto detaļu ir oriģinālas.
Viena no tehniski iespaidīgākajām projekta īpatnībām ir lēmums saglabāt visu četru riteņu konstrukciju.
Tik mazu auto gadījumā tradicionālais inženieru risinājums būtu bijusi pāreja uz trīsriteņu bāzi, līdzīgi kā klasiskajiem “Reliant Robin” vai “Peel P50” modeļiem. Tomēr šajā projektā tika iets grūtākais ceļš – saglabāti visi četri riteņi, kas radīja sarežģījumus korekti strādājoša stūres mehānisma izstrādei. Lai automobilis saglabātu savu pilno funkcionalitāti, bija jāpārkalkulē stūres ģeometrija. Tā kā attālums starp priekšējiem riteņiem ir mazāks par pusmetru, arī stūres mehānisma svirām bija jābūt ārkārtīgi kompaktām.
Interesanti, ka paši riteņi ir saglabāti oriģinālajā izmērā. Salons ir strikti vienvietīgs, un tajā uzstādīts neliels stūresrats, jo standarta izmēra fiziski neietilptu. Autovadītāja ergonomiskie apstākļi ir ekstremāli – rokas jātur cieši pie ķermeņa, neļaujot izpausties ar itāļiem raksturīgajiem ekspresīviem žestiem.
Tradicionālā iekšdedzes dzinēja un transmisijas ievietošana šajā 50 cm platajā automobilī bija fiziski neiespējama. Tā vietā auto ieguva pilnībā elektrisku piedziņu, izmantojot elektriskā motorollera komponentus – 24 voltu elektromotoru un divus 12 voltu akumulatorus.
Atbrīvojoties no iekšdedzes dzinēja, eļļām un degvielas, auto svars rezultātā ir tikai 264 kilogrami, kas kompensē elektromotora ierobežoto jaudu.
Akumulatori ir izvietoti ļoti zemu šasijā, lai pazeminātu smaguma centru. Auto maksimālais ātrums ir 15 km/h, bet sniedzamība ar pilnu uzlādi – ap 25 km. Spēkrata platums tagad veido tikai aptuveni trešdaļu no 145 cm augstuma, tāpēc bīstami augstā smaguma centra dēļ braukšanas ātrums ir apzināti ierobežots – citādi, braucot ātrāk, centrbēdzes spēku ietekmē automobilis apgāztos.
Maraci un viņa komanda iesniegusi pieteikumu Ginesa pasaules rekordam, pretendējot uz titulu “pasaulē visšaurākais jebkad uzbūvētais automobilis”.
Lai iegūtu šo statusu, spēkratam ir jābūt reālam un funkcionējošam automobilim, kas spēj patstāvīgi pārvietoties, bremzēt un manevrēt – tas nedrīkst būt tikai makets. Tā kā šī “Panda” pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām, oficiāls rekorda apstiprinājums tiek plānots šī gada laikā.