Degvielas vidējā cena turpina pieaugt: dīzelis dažviet jau pārsniedz 2 eiro litrā
Degvielas vidējās cenas Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās turpina pieaugt.
Degvielas mazumtirgotāja SIA "Circle K Latvia" degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas vidējā cena palielinājusies par 37,3% - no 1,554 eiro par litru 27. februārī līdz 2,134 eiro par litru otrdien.
Savukārt 95.markas benzīna vidējā cena "Circle K" degvielas uzpildes stacijās ir pieaugusi par aptuveni 16,7% - no 1,554 eiro par litru 27. februārī līdz 1,814 eiro par litru otrdien.
Savukārt degvielas tirgotāja SIA "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas vidējā cena ir pieaugusi par aptuveni 41,4% - no 1,497 eiro par litru 27. februārī līdz 2,117 eiro par litru otrdien.
Savukārt 95. markas benzīna vidējā cena "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās pieaugusi par aptuveni 19,2% - no 1,507 eiro par litru 27. februārī līdz 1,797 eiro par litru piektdien.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, 2025. gadā "Neste Latvija" bija lielākais komersants pēc mazumtirdzniecībā realizētā degvielas daudzuma, savukārt "Circle K Latvia" bija otrs lielākais komersants.
Jau vēstīts, ka valdībā otrdien atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto fiskāli neitrālo likumprojektu par akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai par aptuveni 15%, lai mazinātu straujā degvielas cenu kāpuma ietekmi uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Pēc FM aprēķiniem, tas varētu samazināt degvielas cenu par apmēram 8,6 centiem litrā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Atbilstoši FM priekšlikumam akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai samazinās no 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem.
Tāpat valdība atbalstīja arī akcīzes nodokļa samazināšanu marķētajai dīzeļdegvielai lauksaimniekiem, kurai akcīzes nodokļa likmi noteica 21 eiro apmērā par 1000 litriem.
Pēc FM aprēķiniem, tas varētu samazināt marķētās dīzeļdegvielas cenu par aptuveni 5,9 centiem litrā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Plānots, ka abos gadījumos - gan dīzeļdegvielai, gan marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, samazinātā akcīzes nodokļa likme būs spēkā no 2026. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.
FM norāda, ka pēc samazinājuma Latvijā akcīzes likme kļūs par zemāko Baltijas valstīs. Pašlaik zemākā akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai Baltijā ir Igaunijā - 428 eiro par 1000 litriem, kamēr Lietuvā tā ir 553,6 eiro.