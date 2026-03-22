Samaksā 2950 eiro par 8 dienu ceļojumu uz Turciju, bet galamērķī piedzīvo šoku: kas notika?
No atvaļinājuma vienmēr sagaida daudz, īpaši, ja dodies uz greznu pieczvaigžņu viesnīcu. Diemžēl realitāte dažreiz izrādās skarba, un, solītā šika vietā, var iegūt nodilušu interjeru un ne tikai...
Patērētājs 2025. gada 6. oktobrī iegādājās ceļojumu paketi uz Turciju caur tūrisma aģentūru "Tuusik OÜ" periodā no 20. līdz 28. oktobrim, samaksājot par pakalpojumu 2955 eiro.
Saskaņā ar līgumu nakšņošana bija paredzēta pieczvaigžņu viesnīcā "Simena Comfort Hotel", tomēr uz vietas izrādījās, ka viesnīca neatbilst gaidām un sabojāja kopējo iespaidu par ceļojumu.
25. oktobrī patērētājs pie viesnīcas galvenajiem vārtiem atrada paslēptu aiz puķu stenda plāksni ar četrām zvaigznēm, par ko viņš nekavējoties informēja tūrisma aģentūru, taču ceļojuma laikā risinājums netika atrasts.
Patērētāja uzskats ir, ka numuru stāvoklis un viesnīcas kopējais izskats no pirmās dienas liecināja par zemāku kategoriju. Viņš uzskata, ka pārdevēja sniegtais viesnīcas darbības sertifikāts no 1986. gada ir novecojis un pēc vairākiem remontiem viesnīcai vajadzēja uzrādīt aktuālu sertifikātu, kas apliecinātu pieczvaigžņu statusa saglabāšanu.
Papildus tam patērētājam radīja šaubas pretrunīgie tūroperatora skaidrojumi: sākotnēji tika runāts par īpašnieka maiņu un remontu, vēlāk tika apgalvots, ka sadarbība ar viesnīcu ir pārtraukta un nav nekādu kontaktu ar to.
Tā kā pakalpojums neatbilda solītajam, patērētājs pieprasīja samazināt ceļojuma paketes cenu par 25 procentiem, tas ir, par 738,75 eiro.
Pārdevējs atteicās apmierināt prasību, paskaidrojot, ka viesnīcas kategorija tika noteikta, balstoties uz oficiālu sertifikātu, ko izsniegusi Turcijas Republikas Kultūras un tūrisma ministrija. Tūroperators apgalvo, ka rīkojies godprātīgi, balstoties uz valsts datiem, jo viņam pašam nav pilnvaru veikt izmitināšanas vietu klasifikāciju.
Pārdevēja viedoklis ir tāds, ka plāksne ar četrām zvaigznēm uz sienas varētu būt vecais marķējums, kuru nenovāca pēc remonta. Viņš uzsver, ka viņi neuzņemas atbildību par viesnīcas iekšējā marķējuma atbilstību.
Tā kā viesnīca šobrīd atrodas jaunā īpašnieka rokās un ir slēgta remontam, jauna klasifikācijas dokumenta izsniegšana ir iespējama tikai pēc darbu pabeigšanas.
Pārdevējs uzskata, ka līguma saistības ir izpildītas, un marķējuma atšķirības uz sienas nav pietiekams pamats cenas samazināšanai.
Ko nolēma komisija?
Komisija atrisināja strīdu, pamatojoties uz iesniegtajiem pierādījumiem un skaidrojumiem, nonākot pie secinājuma, ka patērētāja prasība ir jāapmierina daļēji.
Komisija noskaidroja, ka runa ir par ceļojumu paketes līgumu saskaņā ar Obligātās tiesību normas likumu, kurā tūroperators ir atbildīgs par pakalpojumu atbilstību līguma nosacījumiem.
Strīda centrālais jautājums bija, vai piedāvātā izmitināšanas pakalpojuma atbilstība pieczvaigžņu standartam.
Patērētāja iesniegtās fotogrāfijas pierādīja viesnīcas neapmierinošo stāvokli: bija redzams salauzts durvju slēdzis, nesalabotas caurules, nodilušas dvieļi un vispārējais nolietotais izskats, kas neatbilst augstākas kategorijas viesnīcas normālajām gaidām.
Komisija arī atzīmēja, ka no tūroperatora iesniegtā sertifikāta nebija iespējams noteikt tā izsniegšanas datumu, kas vēlreiz apstiprināja pakalpojuma kvalitātes neatbilstību solītajam.
Vienlaikus komisija uzsvēra, ka saskaņā ar Obligātās tiesību normas likumu ceļotājam ir jāziņo par trūkumiem nekavējoties, lai organizētājam būtu iespēja tos novērst.
Tā kā patērētājs vērsās tūrisma aģentūrā tikai tad, kad bija pagājusi vairāk nekā puse ceļojuma, pārdevējs jau nevarēja piedāvāt alternatīvu risinājumu. Tāpēc komisija uzskatīja, ka cenas samazināšana par 25 procentiem nav pamatota.
Kā galīgo lēmumu komisija uzskatīja par pamatotu cenu samazināšanu par 12,5 procentiem, kas ir puse no sākotnējās patērētāja prasības.
Ja puses nepiekrīt komisijas lēmumam vai to neizpilda, tās var vērsties rajona tiesā, lai pārskatītu to pašu strīdu.