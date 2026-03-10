Kad enerģija ir vienkārši laba: kāpēc 4 no 5 klientiem uzticas Enefit
Mūsdienās klientu apmierinātība ir viens no galvenajiem pakalpojumu kvalitātes rādītājiem - tā vairs nav tikai statistika, bet būtisks indikators tam, vai klienti jūtas uzklausīti, atbalstīti un var uzticēties izvēlētajam pakalpojumu sniedzējam. Četri no pieciem mūsu elektrības klientiem atzina, ka labprāt Enefit ieteiktu citiem - tas parāda, ka mūsu klienti jūtas patiesi novērtēti, sākot no ikdienas saziņas līdz pat rēķinu apmaksai.
Mūsu klienti esošajā sadarbībā visaugstāk vērtē praktiskus un ikdienā nozīmīgus aspektus, starp tiem pirmajā vietā ierindojot saprotamus un vienkārši apmaksājamus rēķinus. Šobrīd mājsaimniecību klientiem piedāvājam septiņus dažādus rēķinu apmaksas veidus, tostarp iespēju apmaksāt rēķinu caur mūsu pašapkalpošanās portālu, mobilo lietotni vai internetbanku. Domājot par gados vecāku cilvēku ērtībām, rēķinus iespējams apmaksāt arī atsevišķos lielveikalos, izmantojot svītrkodu vai ierastākā veidā – pastā. Tāpat iespējams pievienot automātisko rēķinu apmaksas funkciju. Rūpējoties par klientu ērtībām un vidi, rēķinus sagatavojam tikai digitālā formātā.
Klienti kā būtiskas Enefit priekšrocības izceļ arī skaidrus cenu veidošanās principus un konkurētspējīgu piedāvājumu. Šobrīd mājsaimniecību klientiem iespējams izvēlēties starp trim dažādiem elektrības produktiem: fiksētais tarifs - nemainīga cena visu līguma periodu, dinamiskais tarifs - cena, kas seko izmaiņām biržā, un sezonālais tarifs - apvieno izdevīgu biržas cenu vasarā un fiksētu ziemā. Lielākā daļa jeb 90 % Enefit klientu izvēlas stabilus, fiksētas cenas elektrības produktus, tādējādi iegūstot sirdsmieru un pārliecību par izmaksām ik mēnesi. Kā rāda jaunākā esošo klientu aptauja, tieši šī klientu grupa ir visapmierinātākā ar mūsu pakalpojumiem.
Vēlme pēc stabilitātes īpaši spilgti iezīmējās enerģētikas krīzes laikā, kad tirgū elektrības cenas strauji pieauga, taču Enefit savus solījumus turēja un līguma laikā cenas nemainīja. Tas klientiem deva drošību, pasargāja no neplānotām izmaksām un atviegloja ikdienu brīdī, kad tirgus bija neprognozējams.
Līdzās stabilitātei klienti īpaši novērtē arī to, ka atbalsts ir pieejams ātri un profesionāli. Tāpēc mūsu speciālisti ir pieejami katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00.
Realizējot uz klientiem vērstu pieeju jau gandrīz 20 gadus, mums ir izdevies sasniegt augstāko klientu apmierinātības vērtējumu starp visiem elektrības tirgotājiem Latvijā. Tas ir apliecinājums tam, ka mūsu pieeja patiešām strādā cilvēku labā.
