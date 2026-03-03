Noskaidro savas zināšanas!
Tests: kā sadarboties ar vidi un nodrošināt savu saimniecību?
Klimata pārmaiņas vistiešākajā veidā rada acīmredzamas pārmaiņas dabā. Latvijas dārzos un mežos arvien biežāk viesojas agrāk retas putnu un kukaiņu sugas, bet siltākās ziemas paver jaunas iespējas pārtikas audzēšanā.
Eksperti uzsver, ka daba nemitīgi mainās, un gudri saimnieki šīs pārmaiņas uztver nevis kā šķērsli, bet gan kā iespēju uzlabot savu dzīves kvalitāti un stiprināt pārtikas drošību. Šis tests palīdzēs jums izprast, kā klimata izmaiņas ietekmē bioloģisko daudzveidību Latvijā un kā savā pagalmā varat radīt ilgtspējīgu, ražīgu un pret laikapstākļu galējībām noturīgu vidi.
