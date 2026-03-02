Ko tas īsti nozīmē - auto detailings?
Pēdējā laikā Latvijā arvien populārāks kļūst auto detailings, taču daudzi nemaz īsti nezina, ko tur dara. TV Autoziņas viesojas uzņēmumā Kurbads Detailing, kur automašīnu apstrāde organizēta teju industriālā līmenī.
Kā skaidrots Kurbada mājaslapā, detailings jeb detalizācija ir augstu tehnoloģiju un procedūru komplekss, kas ietver automašīnas detaļu dziļu attīrīšanu, pārbaudi, korekciju un aizsardzības pārklājumu gan auto interjeram, gan eksterjeram, proti ārpusei.
Tāpēc Kurbads Detailing būtībā sastāv no divām daļām. Pirmais ir virsbūvju korekcijas cehs, kur speciālists ar īpašu tehnoloģiju izvelk buktes, kā arī notiek virsbūves pulēšana un citi smalkie darbi. Savukārt blakus notiek automašīnu pretrūsas apstrāde, izmantojot īpašu tehnoloģiju un Mercasol materiālus.
Pirms pretrūsas apstrādes automašīnai tiek noņemti riteņi un vairākas apakšdaļas detaļas, kā arī notīti un izolēti vadi, kontakti u.c. Tātad skaidrs, ka šis process nenotiks stundas laikā. “Divas līdz trīs dienas, jo automašīnas atškiras. Un tas neierēķinot apstrādi ar smilšu strūklu,” saka Kurbads Detailing vecākais pretrūsas meistars Mikus Ansviesulis. Aiz ceha sienas tiešām atrodas iecirknis apstrādei ar smilšu strūklu. Ko iesākt, ja klients aiz taupības nevēlas veikt aprūsējušo detaļu smilšošanu? “Uz rūsējušām detaļām materiālu neklājam,” teic Mikus, “jo no tā nav nekādas jēgas.”
Kurbads Detaling pretrūsas apstrādē bieži nonāk pilnīgi jaunas automašīnas, kuru īpašnieki vēlas tās pasargāt no apkārtējās vides iedarbības. Šis prieks nav lēts, sākot ar 800 eiro par vidēja izmēra vieglo automašīnu. Taču arī process ir diezgan komplicēts. Pretrūsas apstrādei tiek izmantots nevis viens, bet pat četri dažādi materiāli. “Katram sava specifika. Vienu izmantojam dobumos, citu uz pusrāmjiem un arkās,” atklāj meistars.
Lai apstrāde būtu pēc iespējas efektīvāka, apakšā tiek demontētas detaļas, kas apgrūtina piekļuvi. “Noņemam aizsargus, izputēju, visu, kas traucē, lai tiktu virsbūvei klāt,” tā Mikus. Kurbads Detailing apstrādā arī elektromobiļus un uzlādējamos hibrīdus. Elektriskā sadaļa pirms apstrādes tiek izolēta. “Viss tiek apklāts, lai tiem mezgliem serviss pēc tam var tikt klāt, un tie nebūtu pārklāti ar materiālu,” uzsver meistars. Lai gan automašīna pie apstrādes tiek daļēji izjaukta, tai sagabājas ražotāja garantija: “Mēs sazināmies ar dīleri un saskaņojam, ka pēc apstrādes garantija nepazūd.
Kurbada Detailing ir vēl kāda priekšrocība, kas saistīta ar izmēru. Agrāk šeit atradās kravas auto serviss. Tātad var apstrādāt ne tikai mazu “škodiņu”, bet arī lielos busus un pikapus. “Visu, ko varam pacelt, varam arī apstrādāt,” uzsver M. Ansviesulis. Kurbads Detailing pretrūsas apstrādei dod garantiju, taču iesaka regulāri ierasties uz profilaktisko apstrādi. Ir vēl viens labs moments: ja gribat atstāt savu auto te un doties komandējumā, tad Kurbads aizved klientu uz lidostu un pēc tam atved atkal atpakaļ.