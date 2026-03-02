IAEA brīdina par iespējamām sekām, ja tiktu skarti kodolobjekti Tuvajos Austrumos: tas var prasīt plašas evakuācijas
Saistībā ar pieaugošo militāro konfrontāciju Tuvajos austrumos palielinās kodolnegadījumu risks, pirmdien brīdināja Starptautiskās Atomenerģētikas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektors Rafaels Grosi.
"Mēs visi ar bažām sekojam līdzi militārajiem uzbrukumiem Irānā un Tuvajos Austrumos," viņš teica. "Mēs nevaram izslēgt iespējamu radioloģisko noplūdi ar nopietnām sekām, arī nepieciešamību veikt evakuāciju no teritorijām, kas ir tikpat lielas vai lielākas par lielpilsētām," piebilda IAEA vadītājs.
Līdz šim nekas neliecina, ka Irānas kodolobjekti būtu bojāti vai cietuši līdzšinējos Izraēlas un ASV uzbrukumos, viņš teica.
Grosi brīdināja arī par paaugstinātu kodoldrošības risku visā reģionā, norādot, ka vairākas citas Persijas līča valstis, kurās atrodas kodolobjekti, arī ir cietušas Irānas atriebības uzbrukumos. "Tāpēc mēs aicinām ievērot vislielāko atturību visās militārās operācijās," viņš sacīja.
Grosi norādīja uz kodolreaktoriem Apvienotajos Arābu Emirātos, Jordānijā un Sīrijā, piebilstot, ka daudzas citas Tuvo Austrumu valstis arī pārvalda kodoltehnoloģijas.
Izraēla un ASV pagājušā gada jūnijā veica triecienus Irānas kodoliekārtām un tās smagi sabojāja, savukārt kopš sestdienas Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem.
ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.