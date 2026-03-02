Strauji kāpj naftas un gāzes cenas.
Bizness un ekonomika
Šodien 13:19
Konflikts Tuvajos Austrumos uzkurina naftas un gāzes cenas
ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai un Irānas prettriecienu dēļ pirmdien strauji kāpj naftas un dabasgāzes cenas.
"Brent" markas jēlnaftas cena pieaugusi gandrīz par 10% līdz 79,97 ASV dolāriem par barelu, savukārt WTI markas naftas cena kāpusi par 9% līdz 73 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par apmēram 20% līdz 38,3 eiro par megavatstundu. Tomēr cena nav pakāpusies tik augstu kā janvārī, kad gāzes cenas pieaugumu veicināja aukstā ziema.
Konflikta dēļ ir gandrīz apstājusies tankkuģu kustība pa Hormuza jūras šaurumu, caur kuru iet apmēram piektdaļa pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes eksporta.