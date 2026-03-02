Pārsteigums SAG-AFTRA: “Grēcinieki” pirmo reizi balvu sezonā saņem labākās filmas titulu
ASV Ekrāna aktieru ģildes-Amerikas Televīzijas un radio mākslinieku federācijas (SAG-AFTRA) balvu kā labākā filma saņēma Raiena Kūglera režisētais trilleris "Sinners" ("Grēcinieki").
Tā ir pirmā reize šajā kinobalvu sezonā, kad "Sinners" ir ieguvusi labākās filmas balvu. Līdz šim šajā kategorijā ir dominējusi Pola Tomasa Andersona filma "One Battle After Another" ("Cīņa pēc cīņas").
Pēc divām nedēļām gaidāmajā ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvu ceremonijā "Sinners" saņēmusi rekordlielu nomināciju skaitu. Vampīru filma izvirzīta "Oskara" balvām 16 kategorijās, kas ir līdz šim lielākais nomināciju skaits, ko jebkad saņēmusi kāda filma.
Labākā aktiera SAG balvu saņēma "Sinners" galvenās lomas atveidotājs Maikls B. Džordans, kurš pārspēja šajā kategorijā līdz šim dominējošo Timoteju Šalamē par lomu "Marty Supreme".
Savukārt labākās aktrises kategorijā triumfēja Džesija Baklija par lomu filmā "Hamnet", kura par šo lomu saņēmusi jau vairākas citas balvas, cita starpā arī "Zelta globusu".
Balvu par mūža ieguldījumu saņēma Harisons Fords.