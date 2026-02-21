"Rito" veikalu pārvaldīšanai izveidots jauns uzņēmums
SIA "Arkolat" īpašnieku maiņas procesā "Rito" veikalu pārvaldīšanai izveidots jauns uzņēmums SIA "Rito 369", pauda "Arkolat" izpilddirektore Maija Sizasa.
Viņa norādīja, ka "Arkolat" pārmaiņu procesā tika pieņemts stratēģisks lēmums "Rito" veikalu pārvaldīšanai izveidot jaunu uzņēmumu "Rito 369". Ņemot vērā, ka "Arkolat" jaunā īpašnieka - Igaunijas uzņēmuma "LLG Invest" - prioritāte ir vairumtirdzniecības bizness, bijušie "Arkolat" akcionāri - Pečatu ģimene - nolēma dibināt jaunu uzņēmumu un pārņemt "Rito" veikalu tīklu.
Sizasa uzsvēra, ka pēc īpašnieku maiņas "Arkolat" darbība mājsaimniecības preču un profesionālā virtuves aprīkojuma vairumtirdzniecībā, kā arī viesmīlības nozares (HoReCa) sektorā turpinās bez izmaiņām. Tuvākajā laikā plānots papildināt sortimentu ar produktu kategorijām, kuras Baltijas tirgū pārstāv "Ursus" un "Asicom".
Savukārt "Rito 369" valdes locekle Laura Buharina aģentūrai LETA minēja, ka februārī tirdzniecības centrā "Teika Plaza" ir atvērts jauns "Rito" veikals, bet pavasarī plānots paplašināt veikalu, kas atrodas "Spice Home".
Šobrīd Rīgā ir četri "Rito" veikali, bet pa vienam veikalam ir Ventspilī un Liepājā. Kompānijai ir arī e-komercijas platforma.
Iepriekš "Arkolat" kapitālā 50,5% piederēja Igaunijas pilsonim Mihkelam Jātmam, 48,5% - Dainai Pečatei, bet pa 0,5% - Krišjānim Pečatam un Buharinai. Tagad uzņēmums pilnībā pieder "LLG Invest", bet patiesie labuma guvēji ir Igaunijas pilsoņi Jurijs Ļebedevs un Ervins Lūrs.
"Arkolat" koncerna apgrozījums 2024. gadā bija 6,769 miljoni eiro, kas ir par 2,4% mazāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa pieauga par 15,4% - līdz 191 955 eiro. Kompānija reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 133 775 eiro.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Rito 369" reģistrēta 2025. gada 1. decembrī, un tās pamatkapitāls ir 40 000 eiro. "Rito 369" kapitālā 65% pieder Pečatei, 18% - Buharinai, bet 17% - Pečatam.