Naktī lielākajā daļā Latvijas teritorijas gaidāms sniegs
Naktī uz svētdienu, 22. februāri, Latvijā lielākajā daļā teritorijas gaidāms sniegs un slapjš sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī uz svētdienu Latvijā debesis būs apmākušās, un teritorijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi, galvenokārt sniegs, slapjš sniegs. Vietām centrālajos rajonos sniega sega pieaugs par 5-7 centimetriem. Nakts gaitā vietām gaidāma arī neliela sasalstoša smidzināšana, līdz ar to autoceļi būs slideni.
Mērens dienvidu vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem, piekrastes rajonos brāzmās saglabājoties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1...-6 grādiem.
Naktī Rīgā debesis klās mākoņu sega, un nakts gaitā gaidāmi nokrišņi, sniegs, slapjš sniegs, kā arī ir iespējama neliela sasalstoša smidzināšana. Vējš mēreni pūtīs no dienvidiem, bet rīta pusē tas iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem. Gaisa temperatūra gaidāma -4...-5 grādu robežās.
Svētdien, 22. februārī, brīžiem uzspīdēs saule, un nokrišņi būs gaidāmi tikai dienas pirmajā pusē austrumu un vietām vēl centrālajos rajonos.
Joprojām atsevišķos rajonos pastāvēs atkalas varbūtība. Rietumu puses vējš saglabāsies brāzmaināks piekrastē, bet vakarā jau visā valstī dominēs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs -2...+2 grādi.
Lai gan Rīgā diena būs lielākoties sausa, saules stari caur mākoņiem izlauzīsies tikai dienas otrajā pusē. Pūtīs pārsvarā mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas uz vakarpusi pierims. Gaiss iesils līdz 0...+2 grādiem.