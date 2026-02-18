Kā noteikt, vai ziemas riepas sagaidīs ziemas beigas?
Ziemas riepu likumīgā sezona beigsies 1. martā, taču kas zina, kad šis nebeidzamais arktiskais pārbaudījums beidzot pāries pavasarī. Kamēr ceļi ir slideni, ir vērts uzmest aci savām ziemas riepām.
Oskars Krampāns, Autoriepu Nams direktors: “Daudzi no mums ir sākuši ziemas sezonu ar 6 milimetriem. Bet tas bija rudenī! Ja tā, tad tagad jāpāliecinās ka protektora atlikums jau nav zem 4 mm.” Visprecīzāk protektora dziļumu var pārbaudīt ar mikrometru. Bet, ja tāda nav? “Viens no variantiem ir meklēt atzīmi uz riepas, otrs variants ir 2 eiro monēta. Monētas sudrabotā maliņa ir tieši 4 mm plata.”
Oskara TV Autoziņām demonstrētā riepa nodilusi nevienādi. “Konkrēti var redzēt, ka automašīnai ir nepareiza savirze un grēkots ar nepareizu riepu spiedienu. Šai riepai sānu mala ir ap 4 mm, bet vidus jau ir zem pieļaujamiem 4 mm.” Un jāmēra ir tieši vidū jeb 1/4 no malām.
Tieši tāpat protektora dziļumu mēra arī tehniskajā apskatē. “Arī tehniskajā apskatā mēra vidusdaļā, to nosaka MK noteikumi,” apgalvo O. Krampāns. Pat ja apskate vēl tālu, ar nobrauktām riepām satiksmē labāk nerādīties: “Ja ar šādām riepām apturēs uz ceļa un veiks pārbaudi, šķirsieties no TA vai pat numurzīmēm. Svarīgākais ir drošība. Ar šādām riepām braukt nav droši. Bet varbūt līdz atkusnim vēl izvilksim? Labāk jau nē! “Kad sniegi sāks kust, būs vēl sliktāk. Sāks veidoties ledus, tur kur tagad kur ir sniegs, un būs neiespējami pārvietoties,” brīdina Oskars. Tik nodilusi riepa nespēj izspiest sniega putru un ūdeni, kas atkusnī sakrājas uz ceļa.
Ja nu vajag jaunas riepas, tad varbūt pietiek ar divām jaunām riepām? “Tā ir standarta situācija, kad viena ass nodilusi vairāk nekā otra. Tas saistīts ar smagu kāju,” smejas Oskars,”tikai divas jaunas riepas mašīnai likt var. Bet tad ieteicams likt tās aizmugurē, neatkarīgi no piedziņas tipa.” Kāpēc tā? “Ja notiks strauja bremzēšana, aizmugurējā ass atslogosies. Un ja tur ir sliktas riepas, aizmugure var “norauties” un sākt slīdēt. Un tad bieži gadās ka aizmugure apsteidz priekšu!” saka Oskars.
Oskars Krampāns iesaka pārmērīt protektora dziļumu arī vēl tīri braucamām riepām, nevis paļauties uz acumēru. “Vizuālais iespaids var būt mānīgs,” rāda Krampāns. “Šī riepa izskatās tāda, ka vēl braukt un braukt, bet reāli palikuši 5,5 mm.” Tālākais riepas liktenis atkarīgs no paredzamā nobraukuma. “Viss atkarīgs no paradumiem un kilometrāžas. Ja brauc tikai 1000 km mēnesī, riepas pietiks vēl diviem gadiem. Ja brauc intensīvāk, tad gan jāpārliecinās par protektora dziļumu.”
Riepu protektora dziļumu vēlams pārbaudīt reizi divos mēnešos. Izmantojot īpašas atzīmes uz riepām, nodiluma kritisko robežu var noteikti bez jebkādiem mērinstrumentiem. Tikai jāzina, kur skatīties. “Viena atzīme norāda uz 1,6 mm, otra uz 4 mm. Pretim tai jāmēģina atrast riepas malā sniegpārsliņa vai tml. simbols. Un tur uz protektora daļas tad meklēt īsto atzīmi. Ja atzīme ir zemāk par pārējo protektoru, ir OK, ja vienā līmenī - nav OK."