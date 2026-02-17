Latvijā dibinātā "Mintos" uzsāk ECB bankas licences saņemšanas procesu
Mintos, Eiropas ieguldījumu platforma ar plašu aktīvu piedāvājumu, ir spērusi nozīmīgu soli savas ilgtermiņa stratēģijas īstenošanā, uzsākot bankas licences saņemšanas procesu Eiropas Centrālajā bankā (ECB). Bankas licences iegūšana stiprinātu investoru uzticību, paplašinātu Mintos finanšu infrastruktūru un atbalstītu ilgtspējīgu izaugsmi visā Eiropā.
Pirms desmit gadiem dibinātais Mintos, kas sākotnēji darbojās kā savstarpējo aizdevumu tirgus, ir attīstījies par regulētu, daudzveidīgu aktīvu ieguldījumu platformu, kura apkalpo gandrīz 700 000 reģistrētu investorus un pārvalda vairāk nekā 800 milj. € lielu aktīvu apjomu. Pēdējo divu gadu laikā uzņēmums ir paplašinājis savu piedāvājumu, iekļaujot Fractional Bonds, ETF portfeļus, investīcijas Nekustamajā īpašumā un Smart Cash, tādējādi nostiprinot savu klātbūtni visos ES tirgos.
Pamats nākotnes banku un kreditēšanas pakalpojumiem
ECB bankas licences iegūšana ir nākamais loģiskais Mintos attīstības posms. Licence, kas vēl jāapstiprina uzraugošajām iestādēm, nodrošinās piekļuvi noguldījumu piesaistīšanai un veidos pamatu, lai uzņēmums varētu tieši klientiem piedāvāt kreditēšanas un citus banku produktus, būtiski paplašinot platformas ilgtermiņa produktu klāstu.
Bankas licence nodrošina arī noguldījumu aizsardzību līdz 100 000 € apmērā un sniegtu Mintos lielāku kontroli pār būtiskām infrastruktūras daļām, tostarp aktīvu glabāšanu, klīringu un norēķiniem. Kopā šīs iespējas ir vērstas uz to, lai vēl vairāk stiprinātu investoru uzticību un atbalstītu ilgtspējīgu, ilgtermiņa izaugsmi.
“Lēmums tiekties uz ECB bankas licences saņemšanu ir stratēģisks solis, kas balstās uz spēcīgu regulatīvo un operacionālo pamatu, ko jau esam izveidojuši,” saka Mintos līdzdibinātājs un izpilddirektors Mārtiņš Šulte. “Tas mums ļauj paplašināt piedāvājumu investoriem, apvienojot bankas uzticamību un stabilitāti ar mūsdienīgas ieguldījumu platformas inovācijām.”
Mintos prognozē, ka bankas licences iegūšanas process aizņems aptuveni 12 līdz 18 mēnešus, ņemot vērā nepieciešamos regulatoru apstiprinājumus.
Kapitāls nākamajam posmam
Šo stratēģisko soli papildus stiprina Mintos kapitāla piesaistes aktivitātes, tostarp nesen veiksmīgi noslēgtais kapitāla piesaistes raunds Mintos platformā. Šajā kārtā gandrīz 6000 Mintos investors apņēmās kopumā ieguldīt 2,8 milj. €, iezīmējot nozīmīgu pirmo soli uzņēmuma nākamā attīstības posma finansēšanā. Piesaistītais kapitāls tiek izmantots, lai sagatavotos bankas licences pieteikuma iesniegšanai, paplašinātu Mintos ieguldījumu piedāvājumu - tostarp kripto ETP, atsevišķas akcijas un ETF -, kā arī turpinātu stiprināt Platforma mobilo pieredzi kā galveno lietošanas veidu.