Tūkstošiem mājsaimniecību bez elektrības: Jaunzēlandē plosās spēcīga vētra

Jaunzēlandē vētrā un plūdos viens bojāgājušais.
Pasaulē
Šodien 12:21
Spēcīgajās lietavās, vējos un plūdos, kas pēdējās dienās piemeklējuši Jaunzēlandi, viens cilvēks gājis bojā, bet vairāki tūkstoši palikuši bez elektrības, vēsta varasiestādes.
Spēcīgās vētras dēļ kopš piektdienas Ziemeļsalā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Spēcīgās lietusgāzes tur izraisījušas plašus plūdus.
Piektdien kāds vīrietis zaudēja dzīvību pēc tam, kad viņa vadītā automašīna Ziemeļsalā netālu no Otorohangas bija nonākusi plūdu ūdeņos.
Vētra pirmdien sasniedza galvaspilsētu Velingtonu, bet otrdien tā virzījās uz Kraistčērču Dienvidsalā.
Energoapgādes operators "PowerCo" ziņo, ka otrdien Ziemeļsalas lejasdaļā bez elektrības bija aptuveni 10 000 mājsaimniecību. Elektroenerģijas uzņēmums "Orion" vēsta, ka vairāk nekā 200 mājsaimniecību bija bez elektrības Banksas pussalā pie Kraistčērčas.