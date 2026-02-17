10 kori no visas Latvijas sacentīsies “Koru karos”; biļetes uz tiešraidēm jau tirdzniecībā
Lieliska ziņa visiem “Koru karu” draugiem – iegādei ir pieejamas biļetes šova tiešraidēm, kas norisināsies Rīgas Kinostudijā! Šī ir fantastiska iespēja būt plecu pie pleca ar talantīgajiem koriem un to harismātiskajiem vadītājiem, sajūtot patiesas emocijas, sacensības garu un skanīgas balsis, atrodoties košo notikumu epicentrā.
Kā jau ziņots iepriekš, šajā sezonā šovā “Koru kari” piedalīsies:
• Māra Upmane-Holšteine un Rīgas sudrabbaltais koris;
• Jānis Aišpurs un Ikšķiles saules koris;
• Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris;
• Diona Liepiņa un Rēzeknes oranžais koris;
• Ingus Ulmanis un Limbažu sarkanais koris;
• Elīna Fūrmane un Rīgas debeszilais koris;
• Chris Noah un Olaines melnbaltais koris;
• Fiņķis un Madonas zaļais koris;
• Andris Ērglis un Liepājas zelta koris;
• Asnate Rancāne un Saulkrastu pērļu koris.
Iegādājies šova “Koru kari” biļetes jau tagad: korukari.lv/biletes
“Koru kari” ir skatītāju iemīļotais muzikālais šovs, kas priecē gan mūzikas cienītājus, gan emociju pilnos līdzjutējus! Šajā aizraujošajā cīņā piedalās 10 kori no visas Latvijas, kuri sacenšas par prestižo titulu – skanīgākā un talantīgākā kora godu. Katrs koris, ko vada pieredzējis mentors, pārstāv savu pilsētu un cīnās ne tikai par žūrijas locekļu vērtējumu, bet arī par skatītāju atbalstu.
Skaties šovu “Koru kari” svētdienās – sākot no 1. marta pulksten 20.30 TV3 kanālā un sākot no 8. marta arī klātienē, Rīgas Kinostudijā!
