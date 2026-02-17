Vai Volvo ES90 tiešām ir visu laiku labākais Volvo?
ES90 izskatās pēc kārtējā lielā elektriskā Volvo. Bet daži teic, ka tas ir ne vien labākais Volvo elektromobilis, bet vislabākais Volvo vispār. ES90 dizainā šķietami nav nekā unikāla - “Tora” lampas, Polestar spoguļi un lidara plafons uz jumta tāpat kā radniecīgajam Volvo EX90.
Bet - ticiet vai nē, ES90 ir piecus metrus garš, un tā neparastās proporcijas rada tālas asociācijas ar Rolls-Royce grandiozajam kupejām. Tā kā ārā ir ziema, gribētos visu riteņu piedziņu. Twin Motor variantā arī ir. Bet tad jauda sasniegtu gandrīz 700 ZS, un nez vai mums to vajag. Arī cena tad būtu daudz augstāka.
Vienmotora versijā Volvo ES90 ir klasiskā piedziņa un 333 zirgspēki. Ieskrējiens līdz simtam aizņem 6,6 sekundes, bet cena pilnā komplektācijā ir gandrīz 90 000 eiro. Klīrenss ir pa vidu starp parastu vieglo automašīnu un SUV, tāpēc jokdari izdomājuši ES90 pašam savu klasi - sedanovers. Īsā aizmugure ietver samērā prāvu bagāžnieku. Tas atkārto ierasto fāstbeku iekārtojumu. Katra manta ir labi redzama un aizsniedzama. Vietas ir gana daudz arī aizmugurējos sēdekļos, taču tie atrodas diezgan zemu. Tāpēc ceļgali ir gandrīz priekšējo sēdekļu atzveltnes augstumā.
Vadītāja sēdpozīcija ir augstāka nekā, piemēram, Volvo S90, bet paneļa arhitektūra aizgūta no EX90. Stūresrats un spoguļi jāregulē no paša stūresrata, bet durvju rokturi atrodas paroceņa galā. Braucot ar elektrisko dižVolvo, daudz kas būs jāapgūst no jauna. Ja ziemā nepieciešams ātri atkausēt stiklus, attiecīgā poga jāmeklē griestos. Runājot par aizmugurējo stiklu - tāds varētu arī nemaz nebūt. Stikls ir tik slīps, ka pa to redzams tikpat maz, cik superauto. Varbūt tāpēc Volvo ir četri atpakaļskata spoguļi - īstie un virtuālie? Sānos ir gan Polestar tipa spogulis, kas grozās ar visu korpusu, bet zem tā - radziņš ar kameru galā.
Gaitā masīvais Volvo jau atkal atgādina britu megakupejas. Pneimopiekare Ultra komplektācijā ietilpst standartā. Grozot stūri, var sajust lielos riteņus. Tomēr pagriezienos SUVsedans iegriežas pat ļoti naski. Kā vairumam elektromobiļu, arī ES90 ir viena pedāļa režīms. Tas ļauj pārvietoties, nepieskaroties bremžu pedālim. Bet tad palēninājums, atlaižot akseleratoru, ir tāds, it kā ES90 būtu iestidzis ievārījumā. 800 voltu platforma sola ātru uzlādi un lielu sniedzamību. Spalgā salā tā sarūk. Sniedzamība ziemā ar 92 kWh bateriju nav tā lielākā. Ar 87% atlikumu mums rāda 340 km.
Priecē, ka galvenās funkcijas viegli atrodamas centrālajā ekrānā. Tā elegantākā sadaļa - Bowers & Wilkins jaunākās paaudzes audio sistēmas iestatījumi pilnībā pieejami tikai apstājoties. Jaunums ir Abbey Road režīms. Varat kļūt par skaņu režisoru un regulēt savu skaņu paši. Ja esat aizmirsuši, tad Abbey Road ir tā studija Londonā, kur savulaik ierakstījās Bītli. Ja lūkojaties liela, elektriska Volvo virzienā, tad racionālā izvēle būtu EX90. Tomēr ES90 tik interesanti brauc un izskatās, ka jāatzīst - tas ir foršākais Volvo daudzu gadu laikā.