Titulētais gargabalnieks: testējam elektrisko "Mercedes - Benz CLA"
Elektrisko "Mercedes - Benz CLA" daži jau ir nodēvējuši par auto, kas uzstāda jaunus standartus, turklāt Eiropā tas izpelnījās Gada auto titulu. Pārbaudīsim, cik pelnīta ir šī atzinība!
Vizuāli šis nenoliedzami ir skaists automobilis. Tā siluets pa gabalu vēsta - esmu stilīgs un sportisks! Un tā arī ir taisnība, jo ar dinamiku te viss ir kārtībā: lai arī testa auto nebija pati jaudīgākā modifikācija, taču arī tas varēja palepoties ar 272 zirgspēku jaudu un paātrinājumu, kas tik nelielam un zemam auto ir visnotaļ pietiekami. Ja kas, no 0 līdz 100 km/h itin tas spēj ieskrieties 6,7 sekundēs. Izklausās gana intriģējoši, lai lasītu tālāk?
Tiem, kam vēl nav 50...
Auto priekšdaļu grezno simpātiska radiatora reste (elektromobilim gan aiz tās nekāda radiatora nav, bet kaut kā taču to vajag nosaukt) ar pēdējā laikā "Mercedes" ierasto trīsstaru zvaigznīšu rakstu. Nenoliedzami labs risinājums, kas mašīnai piešķir zināmu aristokrātisma piesitienu. Kupejai raksturīgais siluets uzsver sportiskumu, savukārt aizmugures daļā iztikts bez pārspīlējumiem, kas reizēm raksturīgi dažiem ražotājiem, kuri uzskata par pienākumu bagāžnieka vāku izcakot ar neskaitāmām LED lapmpiņām. Vārdu sakot, viss te ir labas gaumes robežās.
Kāpjam iekšā. Kā jau "Mercedes" ierasts, nonākam eleganta salona apskāvienos, kur dominē ādas, alumīnija un kvalitatīvas plastmasas apdare. Visu priekšējo paneli aizņem ekrāni - "premium" līmeņa automašīnām tā laikam jau ir teju vai obligāta prasība. Šofera acu priekšā ir digitālais instrumentu panelis, kurā redzam visus galvenos parametrus, savukārt vidū ir lielāks ekrāns, kurā varam regulēt visus iestatījumus un mediju sistēmu. Arī klimatkontroles vadība notiek caur skārienjutīgo displeju, taču labā ziņa ir tā, ka ikonas izvietotas apakšmalā tā, ka uz tām ar pirkstu var trāpīt intuitīvi. Teorētiski vairāku funkciju vadību vajadzētu atvieglot daudzajām podziņām, kas izvietotas uz stūres, taču te ir viens "bet" - arī tās ir skārienjutīgas, tādēļ jāiemanās, kur tieši un cik stipri spiest vai glāstīt. Ekrānu josla stiepjas līdz pat pasažiera vietai, kur testa auto bija vienkārši ar izgaismotām zvaigznītēm rotāts panelis. Cik noprotu, "biezākā" komplektācijā iespējams pasūtīt arī vēl vienu skāriejutīgu ekrānu, kurā līdzbraucējs var tēlot dīdžeju, spēlēt spēlītes vai skatīties filmas. Kopumā viss iekārtojums mēreni izsmalcināts, taču vienlaikus arī gana funkcionāls. Īpašu odziņu salona izskatam piešķir apaļās un izgaismotās ventilācijas atveres abās malās - tās rada izteikti sportisku iespaidu.
Īpaši jāuzteic ērtie sēdekļi, ko var visvisādi konfigurēt - šim nolūkam lielajā ekrānā ir vesela sadaļa. Ja slinkums detalizēti bakstīties, tad var ievadīt sava auguma parametrus un auto pats attiecīgi pieregulēs sēdekli. Vēl viens noderīgs jaunums ir tas, ka "Waze" lietotāji šīs lietotnes karti ar "CarPlay" palīdzību var atainot ne tikai lielajā viduskonsoles displejā, bet arī instrumentu panelī šofera acu priekšā.
Priekšā sēdošajiem vietas ir pietiekami, taču par aizmugurējo sēdekļu rindu gan tā īsti nevar teikt. Te ērtības lielā mērā ziedotas par labu sportiskajam izskatam un aerodinamikai, jo slīpais jumts aizmugurē ir tik zems, ka cilvēki augumā virs 185 cm te diez vai jutīsies ērti. Tas vēl ar noteikumu, ka būs izdevies ielocīties mašīnā, jo arī aizmugurējo durvju forma ir tāda, ka iekāpšanu (un jo vairāk izkāpšanu) par ērtu grūti nosaukt. Ja ir doma ar šo auto laiku pa laikam vest uz veikalu omīti un opīti, tad labāk tā nedariet, jo varat tapt izslēgts no mantinieku saraksta. Īsi sakot, šis ir auto, kas būs piemērots vecuma grupai līdz 40 gadiem. Sava loģika gan tur ir, jo vecākiem un turīgākiem cilvēkiem pieklājas pārsēsties uz prestižāko E klasi. Vēl viens variants ir pagaidīt versiju "CLA Shooting Brake", kam vajadzētu tirgū parādīties pēc pāris mēnešiem - tā būs garāka un tātad ir cerības, ka aizmugurē nebūs tik šauri.
Vasarā 700 km, ziemā ap 400 km
Zemajai virsbūvei gan ir arī savi plusi no aerodinamikas viedokļa. Īpaši būtiski tas ir gadījumā, kad mums ir darīšana ar elektroauto, kur katra lieka virsbūves detaļa palielina gaisa pretestību, kas uzreiz nozīmē lielāku enerģijas patēriņu un tātad mazāku nobraucamo distanci. Ar vienu uzlādi veicamā distance ir viens no tiem parametriem, ar ko "Mercedes" visvairāk lepojas - un pamatoti. Specifikācijā teikts, ka var nobraukt teju vai 800 kilometrus, taču tas attiecas uz ideāliem laika apstākļiem. Kad mēs testējām auto, āra gaisa temperatura bija ap - 15 grādiem, kas diezgan būtiski ietekmēja nobraucamo attālumu. Mašīnu saņēmām ar apmēram 70 procentu līmenī uzlādētu bateriju, kas šādos laika apstākļos ļāva nobraukt ap 270 kilometriem. Tātad ar pilnu būtu kādi 370 - 380 kilometri. Interesanti būtu izbraukt ar šo auto vasarā un paraudzīties, ko tad rādītu displejs, jo no cilvēkiem, kuri testējuši CLA saudzīgākos laika aptsākļos, dzirdētas labas atsauksmes tieši par lielo nobraucamo distanci. Kā jau mūsdienīgā elektroauto, ir pieejama ātrā uzlāde līdz 320 kW, kas desmit minūšu laikā ļauj sagādāt aptuveni 300 nobraucamos kilometrus.
Ja runājam par braukšanu, tad te viss ir tieši tā, kā pieklājas būt "Mercedes". Auto ir dinamisks un žiperīgs, tātad apveltīts ar tām īpašībām, ko sagaidi no šādas klases un dizaina mašīnas. Diez kādas vaļības uz apledojuša ceļa atļauties nevarēja, taču ar dažām apdzīšanas reizēm pietika, lai apjaustu CLA jaudas potenciālu. Uz ceļa auto turas ļoti stabili, kas gan šajā gadījumā ir pašsaprotami - mašīna jau tā ir zema un ceļam pieplacināta, bet papildus stabilitātio nodrošina grīdā izvietotie akumulatori. Patīkami, ka nekur nav pazudusi "Mercedes" automobiļiem raksturīgā komfortablā gaita, ko īpaši var novērtēt uz zemes ceļa.
Cik tad tas viss maksā? Ja vēlies lielo 85 kWh akumulatoru (ir pieejams arī 58 kWh ar 540 km distanci) un puslīdz labu komplektāciju, tad ar saviem 60 000 eiro jārēķinās. Nav lēti, ja ņemam vērā, ka par ļoti praktisku šo automobili nenosauksi un tā mērķauditorija lielākoties tomēr varētu būt gados salīdzinoši jauni ļaudis. Taču jāpatur prātā, ka šis tomēr ir "Mercedes" un premium klase. Labas lietas diemžēl parasti nemaksā lēti.
FAKTI:
Mercedes - Benz CLA 250
Dzinējs: Elektromotors
Piedziņa: aizmugurējā
Jauda / griezes moments: 272 zs / 335 Nm
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h: 6,7 sek.
Akumulatora ietilpība: 85 kWh
Distance ar vienu uzlādi: līdz 790 km
Cena: no 56 000 EUR