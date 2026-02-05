Nākotnes Atbalsta fonds pērn atbalstīja projektus vairāk nekā 700 tūkstošu eiro apmērā
Rietumu Bankas 2007. gadā dibinātais Nākotnes Atbalsta fonds jau teju divas desmitgades Latvijā veicina labdarību un atbalsta sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas. 2025. gadā Nākotnes Atbalsta fonds gandrīz divkāršojis piešķirto finansējumu, izvērtējot un apstiprinot projektus vairāk nekā 700 tūkstošu eiro apmērā, salīdzinājumā ar 2024. gadu, kad projektu atbalstam tika piešķirti 382 tūkstoši eiro.
2025. gadā fonda darbība bija vērsta uz ilgtermiņa stratēģijas īstenošanu, nodrošinot stabilu un pārdomātu ieguldījumu Latvijas sabiedrības attīstībā, palīdzot īstenot būtiskus sociālos projektus un stiprinot mecenātisma un filantropijas tradīcijas. Nākotnes Atbalsta fonds turpināja atbalstīt kultūru un mākslu, zinātni un izglītību, kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanu, bērnu un jauniešu sportu, veselības aprūpi un bērnu medicīnu, kā arī palīdzēja mazināt Latvijā sociālo nevienlīdzību.
“Man ir patiess gandarījums, ka Nākotnes Atbalsta fonds mērķtiecīgi turpina sniegt ieguldījumu Latvijas sabiedrības labklājībā un attīstībā. Atbalstot kultūru, medicīnu, bērnu izglītību, sporta aktivitātes, sniedzot palīdzību tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Tā veidojas pārliecinoša nākotne, kas iedvesmo turpināt darbu ar vēl lielāku atdevi un atbalstu,” uzsver Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja un Nākotnes Atbalsta fonda padomes locekle Jeļena Buraja.
Atbalsts kultūrai un mākslai
Kultūras un mākslas atbalsts 2025. gadā veidoja nozīmīgu Nākotnes Atbalsta fonda darbības daļu, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides stiprināšanā un mākslinieciskās izglītības attīstībā.
Veicinot augstvērtīgas teātra mākslas attīstību, Dailes teātrim tika piešķirti 200 000 eiro jauno aktieru profesionālajai izglītībai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī starptautisku režijas profesionāļu piesaistei teātra iestudējumiem. Dailes teātris ir fonda ilgtermiņa partneris, un šī sadarbība ļauj atbalstīt gan jaunos talantus, gan teātra radošo darbu un profesionālo izaugsmi. Fonda atbalsts stiprina Dailes teātra kā vadošā Baltijas reģiona drāmas teātra pozīcijas un veicina teātra mākslas attīstību, sniedzot iespējas to baudīt Latvijas sabiedrībai.
Starptautiska mēroga kultūras notikumu īstenošanai Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam tika piešķirti 30 000 eiro izstādes “Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi” organizēšanai. Izstādē Florences Ufici galeriju meistardarbi veidoja dialogu ar izcilākajiem latviešu mākslinieku 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma darbiem no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, radot skatītājiem unikālu un aizraujošu mākslas pieredzi.
Vienlaikus fonds turpināja atbalstīt jauno talantu izaugsmi mūzikā. Ineses Galantes fondam tika piešķirti 45 000 eiro konkursa “Ineses Galantes Talanti” norisei, sniedzot jaunajiem mūziķiem un izpildītājiem iespēju uzsākt profesionālo karjeru. Savukārt Latvijas Bērnu fonds saņēma 5 000 eiro atbalstu jauno mūzikas skolu audzēkņu konkursam “Talants Latvijai”, veicinot talantu attīstību Latvijas reģionos.
Veselība un medicīnas izglītība
Īpaša uzmanība 2025. gadā tika veltīta veselības aprūpei un medicīnas profesionāļu izglītībai.
Bērnu slimnīcas fonds tika atbalstīts ar 23 606 eiro stipendiju piešķiršanu topošajām bērnu māsām. Papildus tam Latvijas Bērnu fonds saņēma 10 000 eiro vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas kvalitātes uzlabošanai un vēl 10 000 eiro, lai organizētu bezmaksas vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām.
Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds un Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība saņēma 35 000 eiro starptautiskā zinātniskā kongresa “Baltic Summer 2025” organizēšanai, kā arī 15 000 eiro ārstu un māsu tālākizglītībai kardioloģijā ārvalstīs.
Sporta un jaunatnes attīstība
Pērn Nākotnes Atbalsta fonda finansējums tika mērķtiecīgi virzīts jaunatnes sporta stiprināšanai, talantu attīstībai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai.
Būtisks finansējums – 120 000 eiro – tika piešķirts Latvijas Hokeja federācijai, lai veicinātu bērnu un jauniešu hokeja attīstību, nodrošinātu inventāra iegādi un atbalstītu junioru izlases dalību starptautiskās sacensībās. Savukārt basketbola klubam “VEF Rīga” tika sniegts 100 000 eiro atbalsts basketbola popularizēšanai, treneru atbalsta nodrošināšanai un jaunu sportistu medicīniskajai aprūpei, bet Latvijas Basketbola savienība saņēma 20 000 eiro jauniešu 3x3 komandu sagatavošanai FIBA U-21 un U-23 sacensībām.
Tikmēr jaunās pludmales volejbolistes Līva Ēberne un Deniela Konstantinova tika atbalstītas ar 20 000 eiro, nodrošinot dalību Eiropas un Pasaules čempionātos, kā arī treniņu procesa pilnveidi. Vienlaikus tika atbalstīta BMX Rīga trases infrastruktūras attīstīšana, piešķirot 4 000 eiro, kā arī Latvijas Peldēšanas federācijas jauniešu sagatavošana starptautiskām sacensībām ar 15 000 eiro finansējumu.
Par Nākotnes Atbalsta fondu:
Nākotnes Atbalsta fonds ir dibināts 2007. gadā un ik gadu atbalsta vairākus desmitus dažāda mēroga projektus visā Latvijā. Fonda darbības prioritātes ir veselības aprūpe un bērnu medicīna, sociālā joma, Latvijas un Eiropas māksla un kultūra – tajā skaitā jaunu talantu atbalsts un izglītība, bērnu un jauniešu sporta aktivitātes, pilsētvides attīstība, vēsturisko ēku un artefaktu atjaunošana u.c.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.