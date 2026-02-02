Pērn būtiski sarukusi Latvijas finanšu iestāžu peļņa - kritums par 34%
Latvijas monetārās finanšu iestādes (MFI), galvenokārt bankas, pagājušajā gadā strādāja peļņu 341,7 miljonu eiro apmērā, kas ir par 34,5% mazāk nekā 2024. gadā, liecina Latvijas Bankas publiskotā informācija.
Tostarp decembrī monetārās finanšu iestādes strādājušas ar zaudējumiem 19,4 miljonu eiro apmērā.
Monetāro finanšu iestāžu aktīvi 2025. gada 31. decembrī bija 31,687 miljardu eiro apmērā, kas ir par 5,9% jeb 1,774 miljardiem eiro vairāk nekā 2024. gada decembra beigās, kad monetāro finanšu iestāžu aktīvi bija 29,913 miljardi eiro.
Decembra beigās Latvijas monetāro finanšu iestāžu rezidentiem izsniegto kredītu atlikums bija 15,817 miljardi eiro, kas ir par 13,1% vairāk nekā pirms gada. Tostarp Latvijas monetārās finanšu iestādes rezidentiem kredītos eiro bija izsniegušas 15,752 miljardus eiro, kas ir par 13,4% vairāk nekā pirms gada, bet ārvalstu valūtā izsniegto kredītu atlikums bija 64,8 miljoni eiro, kas ir par 28,5% mazāk.
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu atlikums 2025. gada beigās bija 21,319 miljardi eiro, kas ir par 8,2% vairāk nekā pirms gada. Tostarp noguldījumi eiro bija 20,102 miljardi eiro, bet ārvalstu valūtās - 1,216 miljardi eiro. Eiro piesaistīto noguldījumu apmērs salīdzinājumā ar 2024. gada beigām ir palielinājies par 9%, bet ārvalstu valūtā piesaistīto noguldījumu apmērs ir samazinājies par 3,9%.
Savukārt Latvijas monetāro finanšu iestāžu kapitāls un rezerves pagājušā gada beigās bija 3,558 miljardi eiro, kas ir par 3,2% mazāk nekā 2024. gada beigās.
2024. gadā monetāro finanšu iestāžu peļņa bija 521,4 miljoni eiro, kas ir par 8,6% mazāk nekā 2023. gadā.
Monetārās finanšu iestādes ir kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kas pieņem noguldījumus no klientiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes, kā arī uz sava rēķina piešķir kredītus un iegulda vērtspapīros.