Eiropas Centrālās bankas vadītāja apstiprina senas aizdomas par Eiropas attīstības virzienu
Eiropas Centrālās bankas vadītāja Kristīne Lagarda paziņojusi, ka Eiropai ir nepieciešamas reformas, kā arī norādīja uz problēmu, par kuru daudzi runā jau gadiem, taču kuru līdz šim nav izdevies atrisināt.
Lagarda paziņoja, ka Eiropa zaudē konkurētspēju, un aicināja Eiropas Komisiju operatīvi samazināt šķēršļus.
Kā raksta "Euronews", atsaucoties uz interviju laikrakstam "Financial Times", kurā Eiropas Centrālās bankas prezidente Lagarda pieminēja dažādus Eiropā spēkā esošos muitas tarifus, rezultātā Eiropā faktiski tiek piemēroti 110 % muitas tarifi pakalpojumiem un 60 % – precēm.
"Mums ir īpašs talants to visu radīt pašiem sev," sacīja Lagarda. Lagarda uzsvēra faktu, ka vietējā līmenī politiķi un ierēdņi Eiropas prasības ievieš daudz stingrāk, nekā tas būtu nepieciešams, tādējādi radot papildu šķēršļus savām ekonomikām.
Pēc Lagardas teiktā, valstis vēlas situāciju izskaistināt, pievienot kaut ko no sevis un pārmērīgi pastiprināt noteikumus, kā rezultātā vietējās varas iestādes līdzās Eiropas prasībām izveido savus papildu noteikumus.
Lagarda norādīja, ka Eiropa šobrīd piedzīvo eksistenciālu krīzi, taču, rīkojoties saprātīgi un ātri, šo krīzi ir iespējams pārvērst par risinājumu. Viņa arī piebilda, ka patiesa kapitāla tirgu savienība jeb reāli funkcionējošs kopējais kapitāla kustības tirgus palīdzētu Eiropai. Tomēr Lagarda atzina, ka dažas valstis šai idejai pretojas, sakot: "Mums viss ir kārtībā, lieciet mūs mierā."
Muitas tarifi Eiropas Savienībā
ES ir vienota muitas savienība, kas nozīmē:
- starp ES dalībvalstīm muitas tarifu nav;
- visām trešajām valstīm tiek piemērots kopējais ES muitas tarifs.
- tarifu apmērs atšķiras atkarībā no preces veida:
- rūpniecības precēm parasti 0–6 %,
- lauksaimniecības produktiem tarifi var būt ievērojami augstāki,
- atsevišķām precēm (piemēram, tēraudam, pārtikai, tekstilam) tiek piemēroti arī papildu aizsargpasākumi.
Eksperti (arī Kristīne Lagarda) bieži uzsver, ka lielākais slogs Eiropā nav paši muitas tarifi, bet gan:
- sarežģītas regulas,
- atšķirīgas prasības katrā valstī,
- sertifikācijas, atļaujas, birokrātija,
- t.s. "pārregulēšana", kad ES noteikumi tiek ieviesti stingrāk nekā prasīts.
Šie netiešie šķēršļi var būtiski palielināt izmaksas uzņēmumiem un samazināt Eiropas konkurētspēju.