Francijā izskata bankrotējušās "Latvijas krājbankas" mātesbankas "Snoras" bijušā līdzīpašnieka Antonova izdošanu Lietuvai, lūdz papildu informāciju
Tiesa Francijas ziemeļrietumu pilsētā Rennā, kas lemj par likvidējamās "Latvijas krājbankas" kādreizējās mātesbankas, likvidētās Lietuvas bankas "Snoras" bijušā līdzīpašnieka Vladimira Antonova izdošanu Lietuvai, piektdien lūdza Lietuvu sniegt papildu informāciju, vēstīja Francijas mediji. Kā ziņoja portāls "La Depeche", Rennas Apelāciju tiesa vēlas saņemt papildu informāciju pirms izlemt par Antonova izdošanu Lietuvai, kur viņam piespriests 10,5 gadu cietumsods par bankas līdzekļu piesavināšanos lielā apmērā.
Lietuvas Ģenerālprokuratūras pārstāve Elena Martinoniene aģentūrai BNS teica, ka pagaidām informācija par tādu Francijas tiesas lēmumu nav saņemta.
Antonovs iebilst pret viņa izdošanu Lietuvai.
Aprīļa vidū Lietuvas Apelāciju tiesa sāks izskatīt sūdzības par krimināllietā pret Antonovu un otru "Snoras" bijušo līdzīpašnieku Raimondu Baranausku, kurš, kā tiek uzskatīts, slēpjas Krievijā. Lietā ir 500 sējumu.
Jau ziņots, ka Antonovs decembrī tika aizturēts Francijas Bretaņas reģionā. Lietuvas Ģenerālprokuratūra Eiropas orderi viņa aizturēšanai izdeva 9. decembrī.
2024. gada novembrī Viļņas apgabaltiesa Krievijas pilsonim Antonovam un bijušajam "Snoras" ģenerāldirektoram Lietuvas pilsonim Raimondam Baranauskam aizmuguriski piesprieda 10,5 gadu cietumsodu par bankas līdzekļu piesavināšanos lielā apmērā. Baranauska atrašanās vieta nav zināma.
Antonova un Baranauska advokāti spriedumu ir pārsūdzējuši. Gaidāms, ka pārsūdzību šogad izskatīs Lietuvas Apelāciju tiesa.
Krimināllietu Ģenerālprokuratūra tiesai nodeva 2019. gadā pēc septiņus gadus ilgas pirmstiesas izmeklēšanas.
Antonovam un Baranauskam tika piespriests cietumsods par astoņiem tīšiem noziegumiem. Antonovs tika atzīts arī par noziegumu galveno organizatoru.
Antonovs un Baranausks tika notiesāti aizmuguriski - to pieļauj 2017. gadā pieņemtie Lietuvas Kriminālprocesa kodeksa grozījumi, kas paplašina iespēju notiesāt personas viņu prombūtnē par noziegumiem, kas nodarījuši būtisku kaitējumu.
Tiesa konstatēja, ka viņi piesavinājās īpašumu aptuveni 509 miljonu eiro vērtībā, nodarīja zaudējumus aptuveni 460 miljonu eiro apmērā bankai "Snoras" un tās kreditoriem, kā arī piesavinājās vēl 14,5 miljonus eiro.
Piespriestie sodi atbilda prokuratūras pieprasītajiem.
Antonovam un Baranauskam tika izvirzītas apsūdzības par bankas "Snoras" aktīvu zādzību lielā apmērā, piesavināšanos, noziedzīgu bankrotu, noziedzīgi iegūtas mantas legalizēšanu, krāpšanos ar bankas grāmatvedības datiem, amata pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un dokumentu viltošanu.
Tiesa atzina notiesātos par vainīgiem visās apsūdzībās.
2015. gadā Lielbritānijas tiesas nolēma izdot Lietuvai Antonovu un Baranausku, kuri tobrīd dzīvoja Londonā, taču viņi devās uz Krieviju, kur viņiem tika piešķirts patvērums.
Lietuvas prokurori, gatavojoties Antonovu un Baranausku tiesāt aizmuguriski, 2018. gada martā informēja Krievijas Ģenerālprokuratūru par viņiem izvirzītajām apsūdzībām, taču Krievija atteicās viņus izdot.
Lietuvas valdība nacionalizēja "Snoras" un apturēja bankas darbību 2011. gada novembrī, bažījoties par šīs bankas stāvokli. Vēlāk tika ierosināta bankas bankrota lieta. Arī "Latvijas krājbankā" drīz pēc tam tika konstatēts apmēram 100 miljonu latu (140 miljoni eiro) iztrūkums, un 2011. gada decembrī Rīgas apgabaltiesa banku pasludināja par maksātnespējīgu.