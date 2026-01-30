Latvijā decembrī bijis augstāks bezdarba līmenis nekā ES.
Bizness un ekonomika
Šodien 16:03
Latvijā decembrī bijis augstāks bezdarba līmenis nekā Eiropas Savienībā un eirozonā vidēji
Latvijā decembrī bezdarba līmenis bija 7%, un tas bijis augstāks nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" piektdien publiskotie dati.
Pēc šiem datiem, augstāks bezdarba līmenis ES dalībvalstu vidū decembrī bija Somijā (10,2%), Spānijā (10%), Zviedrijā (9%), Francijā (7,7%) un Grieķijā (7,5%). Igaunijā bezdarba līmenis veidoja 6,3%, bet Lietuvā tas bija 6,6%.
Savukārt zemākais bezdarba līmenis decembrī reģistrēts Čehijā (3,1%), Maltā un Polijā (abās valstīs 3,2%), Bulgārijā (3,3%) un Vācijā (3,8%). ES vidēji bezdarbs, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem, bija 5,9%, kas atbilst novembra līmenim, savukārt eirozonā tas samazinājies no 6,3% līdz 6,2%. "Eurostat" dati liecina, ka decembrī blokā bez darba bijuši 13,043 miljoni cilvēku, no kuriem 10,792 miljoni bezdarbnieku bijuši eirozonas valstīs.