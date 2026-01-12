Gada beigas nesušas nepatīkamu pārsteigumu - bezdarba līmenis atkal kāpj
Latvijā pagājušā gada beigās reģistrētā bezdarba līmenis bija 5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,2 procentpunktiem vairāk nekā novembra beigās, bet par 0,3 procentpunktiem mazāk nekā 2024. gada beigās, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija.
2025. gada decembra beigās NVA bija reģistrēti kopumā 43 672 bezdarbnieki, kas ir par 2001 vairāk nekā mēnesi iepriekš, kad aģentūrā bija reģistrēts 41 671 bezdarbnieks, taču par 2881 mazāk nekā 2024. gada beigās, kad aģentūrā bija reģistrēti 46 553 bezdarbnieki.
Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis 2025. gada beigās joprojām bija Rīgas reģionā - 3,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1 procentpunktu vairāk nekā novembra beigās, bet augstākais reģistrētā bezdarba līmenis saglabājās Latgales reģionā - 10,1%, kas mēneša laikā ir kāpums par 0,3 procentpunktiem.
Decembrī starp reģioniem reģistrētā bezdarba līmenis visstraujāk audzis Kurzemē - par 0,5 procentpunktiem, mēneša beigās sasniedzot 5,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.
Zemgalē reģistrētā bezdarba līmenis decembra beigās bija 4,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,4 procentpunktiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, bet Vidzemē - 4,6%, kas salīdzinājumā ar novembra beigām ir pieaugums par 0,3 procentpunktiem.
Gada laikā reģistrētā bezdarba līmenis pieaudzis tikai Kurzemē - par 0,1 procentpunktu, savukārt visstraujāk reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies Vidzemē - par 0,8 procentpunktiem.
Zemgalē reģistrētā bezdarba līmenis gada laikā ir sarucis par 0,3 procentpunktiem, bet Rīgas reģionā un arī Latgalē samazinājums bijis par 0,2 procentpunktiem.
2024. gada beigās Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis bija 5,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, 2023. gada beigās - 5,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, 2022. gada beigās - 6,1%, 2021. gada beigās - 6,7%, 2020. gada beigās - 7,7%, 2019. gada beigās - 6,2%, 2018. gada beigās - 6,4%, bet 2017. gada beigās - 6,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.