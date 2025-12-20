Kāpēc nedrīkst vilcināties ar bezdarbnieka statusu - skaidro NVA
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē iedzīvotājus, kuri zaudējuši darbu, ka gadījumā, ja nepieciešams NVA atbalsts darba meklējumos un bezdarbnieka statuss, ir svarīgi nekavēties ar pieteikšanos bezdarbnieka statusam.
Ja pieteikums bezdarbnieka statusam tiek iesniegts NVA ar vairāku dienu vai pat nedēļu kavēšanos pēc darba zaudēšanas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka persona var zaudēt daļu no bezdarbnieka pabalsta apmēra par periodu, kad iesniegums vēl nebija iesniegts.
Bezdarbnieka statuss, pārbaudot personas atbilstību statusa piešķiršanas nosacījumiem, tiek piešķirts no dienas, kad NVA saņem iesniegumu – ja tas iesniegts elektroniski CV un vakanču portālā vai e-adresē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts sistēmā (arī ārpus NVA darba laika), savukārt, ja iesniegums iesniegts klātienē NVA filiālē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts filiālē.
Lai korekti izvērtētu atbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanas nosacījumiem, iesniegumu ieteicams iesniegt ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Informāciju par darba attiecību izbeigšanas datumu, periodiem un ienākumu gūšanas vietām iespējams pārbaudīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (eds.vid.lv) sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”.
Ja personai ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu, jāveic nākamais solis – jāpiesakās bezdarbnieka pabalstam VSAA, kas pabalstu piešķir, balstoties uz NVA noteikto bezdarbnieka statusa saņemšanas datumu. Lai nodrošinātu savlaicīgu bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu un izmaksu, iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai NVA un iesniegums pabalsta pieprasīšanai VSAA iesniedzami atbilstošā secībā vienā un tajā pašā dienā. To iespējams izdarīt, aizpildot iesniegumu NVA CV un vakanču portālā, kur vienlaikus var pieteikties arī bezdarbnieka pabalstam.
NVA aicina iedzīvotājus rūpīgi iepazīties ar informāciju par bezdarbnieka statusa iegūšanu un pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un neatlikt pieteikšanos bezdarbnieka statusam, ja tas ir nepieciešams, jo tas var ietekmēt sociālo atbalstu.