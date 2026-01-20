Pērn bezdarba līmenis decembrī bija 7,1 %
2025. gada decembrī faktiskā bezdarba līmenis Latvijā bija 7,1 %, un kopš novembra tas palielinājies par 0,2 procentpunktiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) aprēķins. Salīdzinot ar 2024. gada decembri, bezdarba līmenis ir palicis nemainīgs.
Sieviešu bezdarba līmenis decembrī ir palielinājies par 0,1 procentpunktu līdz 5,8 %, bet vīriešu – palielinājies par 0,3 procentpunktiem līdz 8,4 %.
Decembrī Latvijā bija 68,0 tūkstoši bezdarbnieku, kas ir par 1,7 tūkstošiem vairāk nekā novembrī un par 2,3 tūkstošiem vairāk nekā 2024. gada decembrī. Mēneša laikā vīriešu bezdarbnieku skaits palielinājies par 1,5 tūkstošiem līdz 40,1 tūkstotim un bez darba esošo sieviešu skaits palielinājies par 0,2 tūkstošiem līdz 27,9 tūkstošiem.
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētā bezdarba līmenis bija 5,0 %, un kopš novembra tas ir palielinājies par 0,2 procentpunktiem, bet, salīdzinot ar 2024. gada decembri, reģistrētā bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,3 procentpunktiem.
Reģistrētā bezdarba līmenis NVA tiek aprēķināts, izmantojot aģentūras rīcībā esošos datus par reģistrētiem bezdarbniekiem un CSP sniegtos datus par ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātie un bezdarbnieki) darbspējas vecumā. Faktiskā bezdarba līmenis tiek aprēķināts netieši, izmantojot CSP darbaspēka apsekojuma ceturkšņu novērtējumus un NVA mēnešu datus par reģistrētajiem bezdarbniekiem.
Ikmēneša bezdarba rādītāji turpmāk būs pieejami Eurostat datubāzes tabulā, savukārt bezdarba rādītāju preses relīzes par 2026. gadu tiks publicētas tikai ceturkšņu griezumā.