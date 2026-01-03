Cik ilgi bezdarbnieki Latvijā meklē darbu? 2025. gada trešā ceturkšņa dati var pārsteigt
2025. gada trešajā ceturksnī 7400 bezdarbnieku darbu bija meklējuši četrus gadus un ilgāk, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotā informācija.
Kopumā valstī, pēc CSP sniegtās informācijas, pērn septembra beigās Latvijā bija 66 200 bezdarbnieku. Vairums no tiem jeb 10 100 darbu meklējuši vienu līdz divus gadus. Vēl 9800 - sešus līdz 11 mēnešus.
Reģistrēts bezdarbnieka statuss nozīmē, ka persona ir oficiāli atzīta kā bez darba un meklē darbu. Esot šajā statusā, bezdarbniekam jāpilda vairākas Nodarbinātības valsts aģentūras noteiktās aktivitātes darba atrašanai.
Bezdarbniekam ir iespēja saņemt stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā. Tāpat iespējams saņemt karjeras konsultācijas.
Bezdarbnieka pabalstu var saņemt ne ilgāk kā astoņus mēnešus. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža un iemaksu algas.