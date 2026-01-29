Pašapkalpošanās kases palielinājušas sensitīvu preču pārdošanu
Intīmo preču iegāde sabiedrībā joprojām ir neērts temats. Jauni pētījumi rāda, ka, lai izvairītos no kontakta ar pārdevēju, 81% cilvēku caurejas ārstēšanai paredzētos līdzekļus labprātāk iegādājas pie robota vai pašapkalpošanās kasē, nevis pie cilvēka – pārdevēja (Jin, Walker, Reczek, 2024). Pircēji nereti baidās, ka viņus kāds vērtēs vai nosodīs par pirkumu, kas skar veselības vai ķermeņa intīmo higiēnu, tāpēc izvēlas bezkontakta iepirkšanās veidus.
Tehnoloģiju uzņēmuma “StrongPoint” reģionālais vadītājs Latvijā un Igaunijā Uģis Začs uzsver, ka tieši šādas emocionālās barjeras ir viens no iemesliem, kāpēc pašapkalpošanās risinājumi kļūst arvien populārāki: “Pircēji joprojām izjūt nevajadzīgu spriedzi, kad runa ir par intīmiem pirkumiem, un tas nav pārsteigums – mēs redzam, ka cilvēki vienkārši vēlas saglabāt privātumu. Tieši šādos brīžos tehnoloģijas var būt lielisks palīgs. Tās ļauj rīkoties patstāvīgi, nemanāmi un mierīgi. Ir pat reāli gadījumi, kad cilvēki labāk atsakās no nepieciešamās preces, nekā to iegādājas pie pārdevēja. Pašapkalpošanās risinājumi šīm situācijām piedāvā diskrētu, ērtu un emocionāli drošu alternatīvu.”
Higiēnas preces – sensitīvs produkts vai nepieciešamība
Lai arī sabiedrības attieksme lēnām mainās, intīmo preču iegāde daudziem joprojām šķiet neērtāka nekā ikdienas pirkumi. Jaunākie pētījuma dati atklāj, ka pašapkalpošanās kasu ieviešana palielinājusi prezervatīvu pārdošanu par 19%, bet sieviešu higiēnas un infekciju produktu pārdošanu par 28% (Cardinali, Lusher, Taylor, Villas-Boas, 2025). “Šie skaitļi apliecina sabiedrības reālo vajadzību pēc anonīmākas un emocionāli komfortablākas iepirkšanās pieredzes,” saka U. Začs.
Neērtības joprojām ietekmē iepirkšanās paradumus
Pētījumi liecina, ka ne tikai higiēnas preces ir neērto lietu sarakstā. Arī bezrecepšu zāles pret caureju, iekaisumiem un citām jūtīgām tēmām daudziem rada diskomfortu iepirkšanās laikā. Eksperti atklāj, ka cilvēki mēdz domāt, ka tiek novēroti un vērtēti pirkuma brīdī, un tas ietekmē viņu lēmumus. Automatizēti risinājumi palīdz mazināt spriedzi un piedāvā neitrālu un drošu iepirkšanās vidi, kurā nav jāuztraucas par citu skatieniem vai komentāriem. Rezultātā cilvēki jūtas brīvāki un gatavāki iegādāties sev nepieciešamos produktus.
Pašapkalpošanās risinājumi uzlabo iepirkšanās pieredzi
Pieaugot pircēju vajadzībai pēc privātuma un emocionālā komforta, automatizētie iepirkšanās rīki kļūst par būtisku mūsdienu iepirkšanās pieredzes daļu. Pētījumu dati apliecina – tieši diskrētums un klientu apmierinātība ir galvenie iemesli, kāpēc šie risinājumi kļūst arvien pieprasītāki.
“Baltijā ar tehnoloģiju ieviešanu mazumtirdzniecībā esam vēl tikai sākumposmā, bet jau redzam, ka pat nelielas izmaiņas spēj būtiski uzlabot pircēju emocionālo labsajūtu un nozares pārdošanas apjomus. Tāpēc pašapkalpošanās risinājumi ir virziens, kuru noteikti turpināsim attīstīt, ” secina U. Začs.
Līdz ar to automatizēta iepirkšanās kļūst ne tikai par tehnoloģisku ērtību, bet par nozīmīgu atbalstu cilvēka ikdienas labsajūtai.