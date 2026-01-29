Brīdina par spēcīgu salu.
Šodien 11:11
Izplata dzelteno brīdinājumu par stipru salu: tuvākajās naktīs gaiss atdzisīs līdz -29 grādiem
Latvijas, vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izplatījis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru salu naktī uz piektdienu.
Sinoptiķi brīdina, ka naktī uz piektdienu un piektdienas rītā stiprs sals gaidāms Latvijas centrālajos un austrumu rajonos.
Gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 20, mīnus 24 grādiem.
Kā ziņots, arī turpmākās dienas Latvijā gaidāmas aukstas. Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra var pazemināties līdz mīnus 27 grādiem, bet naktī uz svētdienu - līdz mīnus 29 grādiem.