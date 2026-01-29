Virs Melnās jūras notriekts Krievijas iznīcinātājs, ko okupanti izmantoja, lai uzbruktu Ukrainai ar vadāmām bumbām
Krievija, visticamāk, ir zaudējusi iznīcinātāju-bumbvedēju Su-34, kas ir viens no galvenajiem vadāmo bumbu nesējiem savā arsenālā.
Krievija, visticamāk, ir zaudējusi iznīcinātāju-bumbvedēju Su-34, kas tika aktīvi izmantots, lai uzbruktu Ukrainai ar vadāmām bumbām. Par to trešdien ziņoja "Militarnij", atsaucoties uz Krievijas propagandistu ziņojumiem sociālajos tīklos.
Saskaņā ar neoficiāliem ziņojumiem, lidmašīna, iespējams, tika notriekta virs Melnās jūras, taču šī informācija prasa papildu pārbaudi. Sīkāka informācija par zaudējuma apstākļiem joprojām nav skaidra. Nav arī apstiprinātas informācijas par apkalpes likteni.
Saskaņā ar provizoriskiem ziņojumiem, pilots un navigators gājuši bojā. Arī analītiķi apstiprina Krievijas iznīcinātāja notriekšanu.
"Su-34. Notriekts, starp citu gaidām ziņojumu no Ģenerālštāba. Šis ir tas, kas pirms pusstundas lidoja Melnajā jūrā," teikts ziņojumā "Telegram" kanālā "Oko Gora".
Su-34 ir viena no galvenajām lidmašīnām, ko Krievijas okupanti izmanto vadāmu bumbu pielietošanai uzbrukumiem Ukrainas teritorijā. Su-34 zaudēšana notiek laikā, kad Ukrainā strauji pieaug gaisa triecienu intensitāte.
2025. gada oktobrī ienaidnieks ievērojami palielināja vadāmo bumbu izmantošanu. Mēneša laikā okupanti nometa vairāk nekā 5328 vadāmas bumbas uz Ukrainas Aizsardzības spēku pozīcijām un frontes līnijas pilsētām.