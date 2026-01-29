Igaunijas-Somijas elektrosavienojumu pārrāvumu saista ar jaunu bateriju parku Kīzā
Elektroenerģijas pārvades pārrāvums abos elektrosavienojumos starp Igauniju un Somiju - "Estlink 1" un "Estlink 2" - pagājušajā nedēļā bija saistīts ar jauno Kīzas bateriju parku, kas darbību sāks nākamnedēļ, vēstīja portāls "Delfi.ee".
Igaunijas elektrosistēmā 20. janvārī tika novērotas svārstības, tādēļ "Estlink 1" un "Estlink 2" pārveidotāju stacijas drošības apsvērumu dēļ atslēdzās. Elektropadeves pārtraukums tika reģistrēts plkst. 9.36. "Estlink 2" jauda pilnībā tika atjaunota plkst. 9.50, bet "Estlink 1" tā tika atjaunota plkst. 10.23.
Rezultātā Baltijas elektroenerģijas sistēmā radās 1000 megavatu jaudas deficīts, ko sākotnēji sedza kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēma, izmantojot Polijas un Lietuvas savienojumu. Pēc tam tika aktivizētas Baltijas valstu iekšējās automātiskās un manuālās frekvences rezerves.
Igaunijas elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmas operators "Elering" norādīja, ka šis notikums bija nozīmīga mācība visam Baltijas reģionam pēc atslēgšanās no Krievijas elektrotīkla un situācijā, kad arvien vairāk invertoru bāzes ierīču tiek pieslēgtas elektrotīklam.
"Elering" valdes loceklis Reigo Kebja paziņoja, ka svārstības izraisīja "Igaunijā esoša ierīce, kas ir pieslēgta pārvades tīklam un kuras uzvedība neatbilda pašreizējiem standartiem".
Kompānijas "Evecon" vadītājs Karls Jonatans Kvells atzina, ka runa ir par uzņēmuma bateriju parku Kīzā.
Viņš klāstīja, ka kļūda neradās regulārās darbības laikā, bet konfigurācijas un testēšanas periodā.
Kvells norādīja, ka bateriju parks ir projektēts atbilstoši visiem piemērojamiem standartiem, un atbilstības testi ir īpaši paredzēti, lai pierādītu sistēmas funkcionalitāti reālos apstākļos.
Viņaprāt, galvenais atbildīgais par incidentu ir tehnoloģiju kompānija "NIDEC Conversion".
"Pašreizējo testēšanas posmu veic sistēmas ražotājs, kurš ir atbildīgs par sistēmu līdz tās galīgajai nodošanai ekspluatācijā, kas notiks pēc testēšanas perioda beigām," sacīja Kvells.
"Evecon" iepriekš ir paziņojis par savu plānu 3. februārī oficiāli atklāt Kīzas bateriju parku ar 100 megavatu jaudu.
Tas ir daļa no viena no Eiropā lielākajiem bateriju parku kompleksiem, kuru Igaunijas "Evecon" būvē kopā ar Francijas atjaunīgās enerģijas uzņēmumu "Corsica Sole" un investīciju fondu "Mirova". Kopumā Harju apriņķī plānoti divi enerģijas uzglabāšanas parki ar kopējo jaudu 200 megavatu un uzglabāšanas jaudu 400 megavatstundu.
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un Ziemeļu Investīciju banka bateriju parku kompleksa būvniecībai piešķīrušas 85,6 miljonus eiro.