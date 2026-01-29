Dažas minūtes pēc pacelšanās pazūd sakari: Kolumbijā avarē lidmašīna - gājuši bojā visi uz klāja esošie cilvēki, tostarp kongresmenis
Trešdien Kolumbijas ziemeļaustrumos avarēja neliela pasažieru lidmašīna, gājuši bojā visi 15 uz klāja esošie cilvēki, tostarp viens kongresmenis.
Lidmašīna bija ceļā no Kukutas lidostas uz Okaņu. Valstij piederošās aviokompānijas "Satena" lidmašīna pazaudēja sakarus ar gaisa satiksmes kontroli dažas minūtes pēc pacelšanās — īsi pirms pusdienlaika, teikts uzņēmuma paziņojumā, vēsta “Euronews”.
Par to, kur lidmašīna nokrita, paziņoja netālu dzīvojošie iedzīvotāji.
Gaisa satiksmes izsekošanas dati liecina, ka sakari ar lidmašīnu tika pazaudēti, kad tā lidoja virs kalnaina apvidus starp Abrego un La Plajas municipalitātēm.
Uz klāja atradās divi apkalpes locekļi un 13 pasažieri, tostarp 36 gadus vecais kongresmenis Diohenes Kvintero (Diógenes Quintero) — Katatumbo reģiona pārstāvis Kolumbijas Pārstāvju palātā, norādīja aviokompānija.
Kolumbijas Civilās aviācijas pārvalde ir sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kāpēc tika pazaudēti sakari ar lidmašīnu.