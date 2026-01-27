"Civinity Mājas": Sadarbība ar dzīvokļu īpašniekiem - ilgtspējīgas apsaimniekošanas pamats
Mājokļu apsaimniekošanas uzņēmums AS "Civinity Mājas" jaunajā, 2026. gadā mērķtiecīgi stiprinās sadarbību ar dzīvokļu īpašniekiem, par galveno attīstības balstu izvirzot atklātu, saprotamu un regulāru komunikāciju. Uzņēmuma vadība uzskata, ka tieši dialogs ar iedzīvotājiem ir priekšnoteikums ilgtspējīgai māju apsaimniekošanai un kvalitatīvu pakalpojumu attīstībai.
"Vēlamies būt vēl tuvāk dzīvokļu īpašniekiem – gan ikdienas jautājumos, gan stratēģisku lēmumu pieņemšanā. Plānojam attīstīt tādu sadarbības modeli, kur klients jūtas uzklausīts, informēts un drošs par pieņemtajiem lēmumiem," uzsver "Civinity Mājas" valdes locekle Diāna Fridenberga.
Mūsdienīgas un drošas vides veidošanā ļoti svarīga ir tieši iedzīvotāju atsaucība un atbalsts. Saskaņā ar likumu apsaimniekotājam jāsaņem piekļuve visām inženiertehniskajām komunikācijām, lai pārbaudītu, vai labā kārtībā un droša ir, piemēram, elektroinstalācija, apkures sistēmas, stāvvadi.
"Šogad ziema ir pietiekami sniegota, jātīra auto stāvlaukumi, kas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem uz laiku jābūt gataviem pārvietot automašīnas. Lai darbus varētu veikt laikus un efektīvi, nepieciešama iedzīvotāju atsaucība," ikdienas sadarbības piemēru min Fridenberga.
Uzņēmums iecerējis aktīvāk ieviest jaunās tehnoloģijas – gan ikdienas saziņā, gan māju tehniskajā pārvaldībā. "Redzam lielu potenciālu digitālo risinājumu izmantošanā – no ērtākas komunikācijas platformām līdz datu analīzei un tehnisko procesu uzraudzībai. Tas ļaus mums nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti arī ēkām, kas būvētas pirms vairākiem gadu desmitiem," uzsver "Civinity Mājas" vadība.
Plānos ir arī aktīvāka preventīvā komunikācija, savlaicīgi skaidrojot gan mājas tehnisko stāvokli, gan nepieciešamos darbus nākotnē. "Viens no 2026. gada uzdevumiem būs palīdzēt dzīvokļu īpašniekiem skatīties uz māju ilgtermiņā. Mēs vēlamies pāriet no reaģēšanas uz kritiskām situācijām uz plānveidīgu, pārdomātu māju attīstību, kur lēmumi tiek pieņemti laikus un ar pilnu izpratni par sekām," uzsver valdes locekle.
Turpinot ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu, tostarp energoefektivitātes un resursu taupīšanas jomā, “Civity Mājas” īstenos personalizētāku pieeju dažādu māju vajadzībām, stiprinās klientu apkalpošanas komandu un reaģēšanas ātrumu un veicinās drošas, estētiskas un iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides attīstību.
"2026. gadu redzam kā izaugsmes un uzticēšanās stiprināšanas gadu. Mūsu ambīcija ir būt ne tikai apsaimniekotājam, bet ilgtermiņa partnerim, kas palīdz saglabāt un vairot māju vērtību nākotnē," rezumē Diāna Fridenberga.
Par "Civinity Mājas"
AS "Civinity Mājas" reģistrēta 2009. gadā, dzīvojamo māju apsaimniekošanas nozarē profesionāli strādājot jau vairāk nekā 15 gadus. “Civinity” ir viena no lielākajām ēku uzturēšanas un inženiertehnisko risinājumu grupām Baltijā. "Civinity" grupa apvieno vairāk nekā 20 uzņēmumu, kas pārrauga vairāk nekā 10 miljonus kvadrātmetru dzīvojamo un komerciālo ēku. "Civinity" strādā vairāk nekā 2000 darbinieku Latvijā, Lietuvā un Lielbritānijā.
"Civinity" grupa Latvijā pārvalda namu apsaimniekošanas, administrēšanas un uzturēšanas uzņēmumus Rīgā un Jūrmalā, kurā ietilpst AS "Civinity Mājas", SIA "Civinity Mājas Jūrmala" citi uzņēmumi. "Civinity Mājas" sniedz pakalpojumus Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Saulkrastos, kā arī citās Latvijas pilsētās.