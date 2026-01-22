"Liepāja 2027" kultūrtūrisma konkursā atbalsts piešķirts deviņiem projektiem
Liepāja 2027 noslēgusi kultūrtūrisma līdzfinansējuma konkursu “(ne)miera zeme, stāsti!”, atbalstot deviņus inovatīvus un ilgtspējīgus projektus Liepājā, Dienvidkurzemē un Kuldīgā ar kopējo finansējumu 87 012 eiro. Projekti, kas tiks īstenoti 2027. gadā, atklās reģiona mantojumu mūsdienīgās formās un turpinās darboties vismaz 12 mēnešus pēc noslēguma.
Noslēdzies nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027) 2025. gada oktobrī izsludinātais kultūrtūrisma līdzfinansējuma konkurss “(ne)miera zeme, stāsti!” inovatīviem un ilgtspējīgiem tūrisma piedāvājumiem. Kopumā atbalstīti deviņi projekti 87 012 eiro apmērā.
“Šis konkurss ir viens no veidiem, kā varam izmantot kultūru kā instrumentu ekonomiskā pienesuma stiprināšanai. Vienlaikus tas mudināja atklāt (ne)miera zemes stāstus, izmantojot jaunas mākslinieciskās formas un digitālos risinājumus. Priecājamies par līdzsvaroto projektu sadalījumu Liepājā, Dienvidkurzemē un Kuldīgā, jo (ne)miera zemi veido dažādas vietas un raksturi, un šo daudzveidību vēlamies parādīt gan vietējiem, gan starptautiskiem apmeklētājiem,” uzsver Liepāja 2027 valdes priekšsēdētāja Inta Šoriņa.
Konkursam tika pieteikti 23 projekti, ko bija plānots īstenot Aizputē, Bārtā, Kuldīgā, Liepājā, Medzes pagastā, Nīcā, Rucavā, Turlavā, Vaiņodē un Vārmē. Deviņiem no tiem piešķirts finansiāls atbalsts - trīs tiks īstenoti Liepājā, trīs Dienvidkurzemē un trīs Kuldīgā. Projektu realizēšana paredzēta 2027. gadā. Pēc projekta noslēguma kultūrtūrisma produktam jāturpina darboties ne mazāk kā 12 mēnešus.
Atbalstītie projekti:
- SIA “Liepaja Music” realizēs projektu “(ne)miers, kas pazūd”. Tā būs gaismas un skaņas instalācija Pegaza pagalmā, ko papildinās jaunradītas, audiāli ierakstītas teikas. Instalācija laikmetīgi interpretēs Liepājas kultūras mantojumu un pilsētas paradoksālo dabu, atklājot Siena/Tirgus laukuma vēsturisko nozīmi un kontrastus. Projektam piešķirts finansējums 9984 eiro apmērā.
- Projekts “Kā kļūt par Liepājnieku?” saņēmis 10 000 eiro atbalstu, lai īstenotu multimediālu gidu un staigājamu izrāžu maršrutu Liepājas subkultūru iepazīšanai. Projekts balstās iepriekš īstenotas staigājamās izrādes materiālos un tos pārvērš pastāvīgi pieejamā audio un vizuālajā maršrutā. Gids iekļaus intervijas, urbānās leģendas, vietu vēstures stāstus un mūziku, kas tapusi, izmantojot izrādes radīšanas laikā vāktos materiālus. Projektu realizēs nodibinājums “Equilibrum group”.
- Kultūras attīstības biedrības “Tapala lapa” projektam “(ne)miera gari: divas saules” piešķirts 10 000 eiro atbalsts. Projekts plānots kā četru saulgriežu performanču cikls Liepājas muzeja pagalmā, kurā mūsdienīgā mākslinieciskā formā sastapsies latviešu ķekatu un japāņu onidaiko tradīcijas. Performances papildinās paplašinātās realitātēs filtri “Miera–Nemiera maskas”, kas ļaus lietotājiem pielaikot ķekatu un oni maskas un iepazīt to simboliku arī pēc 2027. gada.
- Projekts “Pāvilostas vasaras kultūras festivāls 2027” norisināsies trīs vasaras mēnešos, apvienojot koncertus, performances un tematiskas pastaigas ar māksliniekiem un kultūras profesionāļiem, kas piedāvās mūsdienīgu skatījumu uz Pāvilostas piekrastes stāstiem. Gidu stāsti tiks saglabāti digitāli, un tie interesentiem būs pieejami arī pēc 2027. gada. Projektu īstenos biedrība “VV Foundation”. Projekts atbalstīts 9000 eiro apmērā.
- Starpnozaru mākslas grupa “SERDE” (ne)miera programmu papildinās ar projektu “Atklāj kultūras mantojumu”. Projekts piedāvās regulāras meistardarbnīcas, kas balstītas “SERDES” ekspedīcijās iegūtajos materiālos. Darbnīcas notiks latviešu un angļu valodā, veicinot kultūras mantojuma izpratni un ilgāku tūristu uzturēšanos reģionā. Piešķirtais finansējums – 8600 eiro.
- Aizputes renesanses biedrība pasākumu un stāstu cikla “Aizputes vecpilsēta: satikšanās vieta” organizēšanai saņēmusi 10 000 eiro. Projekts piedāvās savstarpēji papildinošus bezmaksas pasākumus 2026. un 2027. gadā - vecpilsētas svētkus, tējas pēcpusdienas un atvērtos pagalmus, padarot vecpilsētas stāstus pieejamus vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.
- Projekts “(ne)miers Kuldīgā: Dzīvā vecpilsēta” piedāvās interaktīvā veidā izzināt Kuldīgas UNESCO mantojumu. Projekts ietver tematisku ekskursiju, pilsētvides spēli un dienas piedzīvojumu, kas ļaus mūsdienīgā veidā izzināt Kuldīgas vēsturisko vidi. Projektu realizēs SIA "Idea events". Piešķirtais finansējums - 9438,56 eiro.
- Projekts “Kultūras amatu garša” izzinās Kuldīgā esošās Kaļķu ielas radošā kvartāla stāstus. Projekta laikā notiks amatniecības izpēte, tekstu sagatavošana, fotogrāfiju un audiovizuālu stāstu veidošana. Interesentiem būs iespēja pieteikties detalizētākām ekskursijām un degustācijām pie konkrētiem uzņēmējiem. Projektu īstenos SIA “Finst”. Projektam piešķirts finansējums 10 000 eiro apmērā.
- Liepāja 2027 programmu bagātinās arī projekts “Kuršu ķoniņu zemes stāsti”, kas radīs maršrutu, informatīvos stendus un video stāstu par kuršu ķoniņu mantojumu, stiprinot reģiona identitāti un starptautisko atpazīstamību. Projektu īstenos biedrība “Kuršu brīvciemi”. Piešķirtais finansējums – 9990 eiro.
Iesniegtos projektus vērtēja komisija piecu cilvēku sastāvā: nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” valdes priekšsēdētāja Inta Šoriņa un projektu vadītājs Raimonds Reinis, Liepājas reģiona tūrisma informācija biroja valdes locekle Sintija Pusaudze, Dienvidkurzemes novada tūrisma centra direktore Ieva Skābarde un Kuldīgas novada tūrisma attīstības centra vadītāja Jana Bergmane.
Kā iepriekš informēts, konkursa mērķis ir veicināt (ne)miera zemes kultūras mantojuma un laikmetīgās kultūras pieejamību un radīt inovatīvus, ilgtspējīgus tūrisma piedāvājumus, kas atklāj Liepājas paradoksus, Kuldīgas mantojumu un Dienvidkurzemes stāstus. Konkursā radītajam piedāvājumam jābūt pieejamam apmeklētājiem vismaz trīs reizes 2027. gada laikā, savukārt izstrādātajiem maršrutiem un digitālajiem risinājumiem jābūt pieejamiem pastāvīgi.