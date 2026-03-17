Profesionālajai izglītībai Latvijā ir jānodrošina prasmes radīt, vadīt un pārvaldīt tehnoloģijas, uzsver Edgars Rinkēvičs
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs otrdien apmeklēja Rīgas Valsts tehnikumu.
Prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris informēja, ka apmeklējuma laikā Rinkēvičs iepazinās ar mācību procesu un tikās ar tehnikuma vadību, pedagogiem un audzēkņiem.
Valsts prezidents apmeklēja tehnikuma Tehnoloģiju un inovāciju centru, kur notiek audzēkņu praktiskās nodarbības tehniskajās un inženiertehniskajās jomās.
"Tehnoloģijas pašas par sevi ekonomiku neattīsta - to dara cilvēki, kuri prot ar tām strādāt," pēc Rīgas Valsts tehnikuma vizītes uzsvēra Rinkēvičs.
Viņš atzīmēja, ka Rīgas Valsts tehnikums mērķtiecīgi attīsta mācību saturu, lai jaunieši apgūtu modernās tehnoloģijas, taču šis darbs ir jāturpina un jāstiprina sadarbībā ar uzņēmumiem.
Vizītes laikā Valsts prezidents iepazinās arī ar tehnikuma audzēkņu iniciatīvām uzņēmējdarbībā. Tehnikumā darbojas skolēnu mācību uzņēmumi, kas jauniešiem dod iespēju attīstīt savas idejas un tehnoloģiskos risinājumus.
Piemēram, Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņu mācību uzņēmums "Plix", kas izstrādājis plastmasas spiedienliešanas iekārtu plastmasas atkritumu pārstrādei un pārstāvēs Latviju starptautiskā skolēnu mācību uzņēmumu konkursā.
Sarunā ar tehnikuma vadību Rinkēvičs pārrunāja profesionālās izglītības nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā un sadarbību ar uzņēmumiem, kas palīdz jauniešiem iegūt darba tirgū nepieciešamās prasmes.
Rīgas Valsts tehnikums ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kas vairāk nekā gadsimtu sagatavo kvalificētus speciālistus tehniskajās un inženiertehniskajās nozarēs.