Eiropā masveidā slēdz gājēju tūrisma maršrutus: kas noticis?
Pēdējos gados Eiropā lielu popularitāti gūst gājēju tūrisms. Tomēr ceļotāju pieplūdums, apvienojumā ar pasliktināto klimata situāciju, novedis pie daudzu pārgājienu maršrutu slēgšanas vai piekļuves ierobežojumiem. Un šī tendence turpinās.
Kā atzīmē izdevums "Euronews", gājēju tūrisma maršrutiem ir savas priekšrocības. Tā ir iespēja ceļot nesteidzoties, redzot populāros tūrisma reģionus no neparastās puses un bez citu atpūtnieku pūļiem.
Pēdējos gados visā Eiropā ir atvērušies desmitiem tematiski gājēju maršrutu. Taču šis process ātri sastapās ar realitāti. Šāda tūrisma uzplaukums sāka kaitēt videi, bet ekstrēmie laika apstākļi, ko izraisījusi globālā sasilšana, ātri padarīja dažus tūrisma ceļus bīstamus.
Pagājušajā vasarā desmitiem tūrisma taku Alpos tika uz laiku slēgtas, jo pastāvēja briesmas no akmeņu nogruvumiem. Jūlijā Itālijas glābējiem nācās steidzami evakuēt simtiem tūristu no Čima-Falknera kalna nogāzēm Dolomītu Alpos, jo pēkšņi pieauga zemes nogruvumu skaits. Par pēdējo iemeslu norādīja mūžīgā sasaluma kušanu.
Šveicē pērn vairāk nekā 70 gājēju maršruti tika slēgti drošības apsvērumu dēļ. Kā paskaidroja Šveices taku organizācijas "Schweizer Wanderwege" digitālās komunikācijas vadītāja, vispārējais sausais vasaras laiks un spēcīgie pēkšņie nokrišņi palielināja riskus tūristiem. Un tas papildus saistās ar ledāju kušanu, kas arī veicina akmeņu nogruvumus.
Lietus sezona rada paaugstinātus riskus tūristiem kalnos, jo slidenās takas, bieza migla un upju un strautu ūdens līmeņa paaugstināšanās palielina briesmas. Tomēr, slēdzot noteiktas takas, vietējās varas iestādes arī vadās no mērķa dot kalnu ekosistēmām iespēju atjaunoties un "atpūsties" no tūristiem.
Un šī tendence novērojama ne tikai Eiropā. Kā atzīmē "Euronews", pagājušajā vasarā Japāna ieviesa maksu tūristiem, kuri vēlas kāpt Fuji kalnā. Viss saistīts ar pārmērīgo tūrismu un tā ietekmi uz kalna ekosistēmu.
Portugāles Madeiras arhipelāgs pērn arī ieviesa jaunu maksu nerezidentiem par ieeju dažās no savām populārākajām gājēju takām. Itālijā maksu par tūristiem kā protesta akciju ieviesa kalna Sečeda reģiona iedzīvotāji Alpos, kur atrodas viena no vispopulārākajām tūristu takām.