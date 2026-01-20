Šomēnes durvis aizvērs jau otrais "Michelin Guide" iekļautais restorāns Latvijā: šoreiz kārta "Barents" restorānam un bāram
Vecrīgā, Smilšu ielā, tiks slēgts starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" iekļautais "Barents" restorāns un bārs, paziņoja restorāna un bāra direktore Laura Podgurska. Viņa norādīja, ka restorāna un bāra pēdējā darba diena būs 31. janvāris.
Tādējādi šis būs otrais "Michelin Guide" iekļautais restorāns Latvijā, kas tiks aizvērts šī gada janvārī. Kā ziņots, šogad 12. janvārī tika slēgts jūras produktu restorāns "Tails" Antonijas ielā Rīgā.
Podgurska skaidroja, ka galvenie iemesli restorāna un bāra slēgšanai ir nepietiekams tūristu skaits visa gada garumā. Viņa papildināja, ka restorāns 2025. gadā bija izteikti piepildīts lielo pasākumu laikā, piemēram, Eiropas čempionāta basketbolā, Ziemassvētku tirdziņa un Restorānu nedēļas laikā, bet pārējo gadu augstas klases restorānu ir grūti piepildīt ar tūristiem. "Vienlaikus vietējie iedzīvotāji, diemžēl, nevar atļauties regulāri apmeklēt augstas klases restorānus," viņa papildināja.
Restorāna direktore sacīja, ka augstas klases restorānā darbaspēka izmaksas ir ļoti lielas, jo ir nepieciešami pieredzējuši profesionāļi. "Kopējais izmaksu apmērs pie nestabila pieprasījuma ir ļoti augsts," viņa piebilda.
Vienlaikus viņa apliecināja, ka uzņēmuma vīna veikals "Barents Wine Collectors", kas atrodas Elizabetes ielā 41 Rīgā, turpinās darbību.
Restorāns "Barents" tika iekļauts "Michelin Selected Restaurants" ceļvedī 2024., 2025. un 2026. gadā.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Food Society", kas pārvalda "Barents" restorānu, bāru un veikalu, reģistrēta 2017. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,35 miljoni eiro. Uzņēmums uz pusēm pieder Edgaram Zaduško un Aigaram Zelmenim.
Uzņēmums 2023. gadā strādāja ar 1,654 miljonu eiro apgrozījumu un 301 264 eiro zaudējumiem. Jaunāki finanšu dati nav publicēti.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, kompānijai 16. janvārī nav reģistrēts VID administrēto nodokļu parāds.