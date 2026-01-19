Latvijā par 3,8% palielinājies reģistrēto luksusa automašīnu skaits
Aizvadītajā gadā Latvijā reģistrētas 3435 jaunas luksusa klases jeb "premium" segmenta automašīnas, kas ir par 3,8% vairāk nekā 2024. gadā, liecina Auto asociācijas dati.
Jaunu "premium" automašīnu segmentā pērn visvairāk jeb 839 reizes reģistrētas "Audi" markas vieglās automašīnas, kas ir par 12% vairāk nekā 2024. gadā.
Savukārt otrajā vietā "premium" segmentā pērn ierindojās 797 "BMW" automašīnas, kas ir par 6,6% vairāk nekā 2024. gadā. Seko "Mercedes Benz" ar 415 reģistrētām automašīnām "premium" segmentā, kas ir par 20,6% vairāk nekā 2024. gadā.
Ceturtajā vietā "premium" segmentā ierindojas "Volvo" markas automašīnas, reģistrējot 348 automašīnas, kas ir par 22,1% mazāk nekā 2024. gadā. Piecinieku noslēdz "Lexus" markas auto ar reģistrētām 316 vienībām, kas ir par 10,5% vairāk nekā 2024. gadā.
Savukārt sestajā vietā "premium" segmentā ierindojušās "Porsche" automašīnas - pārdotas 305 šādas automašīnas, kas ir par 5,3% mazāk nekā 2024. gadā. Seko "Land Rover" ar 316 automašīnām, kas ir par 10,5% vairāk, "Volkswagen" - ar 83 automašīnām, kas ir par 18,6% vairāk, "Tesla" - ar 68 automašīnām, kas ir par 43% mazāk, bet desmitnieku noslēdz "Bentley"ar 36 pārdotām automašīnām, kas ir divas reizes vairāk.
Vienlaikus pagājušajā gadā "premium" segmentā reģistrētas 35 "KIA" automašīnas, kas ir par 6,1% vairāk nekā 2024. gadā, kā arī reģistrēti 15 "Lamborghini", kas ir 3,8 reizes vairāk, 14 "Jaguar" markas mašīnas, kas ir 2,4 reizes mazāk, 11 "Mini" markas automašīnas, kas ir 2,7 reizes mazāk.
Tāpat pērn reģistrētas sešas "Ferrari" markas automašīnas, salīdzinot ar vienu "Ferrari" automašīnu 2024. gadā, kā arī reģistrētas trīs "McLaren" automašīnas, salīdzinot ar astoņām automašīnām 2024. gadā, viena "Aston Martin" automašīna, salīdzinot ar četrām automašīnām 2024. gadā un pa vienai "Chevrolet" un "Rolls-Royce" markas automašīnai.
Pagājušajā gadā Latvijā "premium" segmentā nebija reģistrēta neviena "Maserati" automašīna, salīdzinot ar septiņām automašīnām 2024. gadā.
Auto asociācija apvieno mehānisko transportlīdzekļu ražotājus, mehānisko transportlīdzekļu komponenšu un rezerves daļu ražotājus, importētājus, pilnvarotos auto tirgotājus, autorizētos mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniedzējus.